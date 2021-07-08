海地總統遇刺身亡　民進黨團「遺憾」：盼當地情勢儘快穩定下來

▲海地總統摩依士曾於2018年訪台。（資料照／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

海地共和國總統摩依士遇刺身亡，民進黨立法院黨團書記長羅致政8日表示，這對當地政情只會雪上加霜，政府會盡全力確保邦交關係的維護，也希望海地的情勢趕快穩定下來，做為兩國關係更進一步發展的基礎。

我國友邦海地共和國總統摩依士（Jovenal Moise）7日不幸遇刺身亡，總統蔡英文致上深切哀悼與悲痛，盼家屬節哀保重，並強調將堅定與海地「風雨同路」，做友邦堅強後盾。

民進黨團8日上午召開「管制措施調整，防疫民生兼顧」線上記者會，羅致政表示，他曾在2019年陪蔡英文到海地訪問，當時並沒有過夜，僅停留約4小時的時間，因為海地的政治情勢一向不是非常穩定，加上還有很多天災等因素，「這個國家的確有很多內外相關的問題」。

羅致政也說，很遺憾發生暗殺事件，這對當地政情只會雪上加霜，但深信台灣與海地之間很多的往來，都是建立在長久以來彼此深厚的基礎，包括民間、經貿的往來，以及政治雙方之間的互信。

羅致政強調，海地的情勢目前是由代理總統負責，政府一定會盡全力確保邦交關係的維護，也希望海地的情勢盡快穩定下來，做為台灣與海地之間關係進一步往前發展的基礎。

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