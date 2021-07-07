嗜賭男帶刀侵入同層獨居女住處　搶2150元代價8年牢飯

▲游姓男子因賭癮發作與積欠賭債，竟然將歪腦筋動到同棟的獨居女子身上，持刀搶劫2150元。（圖／示意圖，與本案無關／Pixabay）



記者林冠吟／彰化報導

彰化一名游姓男子因賭博缺錢花用，竟然將歪腦筋動在同層租戶的獨居女子身上，今年2月凌晨，游男帶著一把折疊刀，並拿著房東的備用鑰匙，趁著深夜無人，侵入女子的房間，對女子恫稱「我要搶劫，但不會傷害妳」等，搶得現金2150元，事後女子也趕緊報警處理。彰化地院審理後，依攜帶凶器侵入住宅強盜罪，判游男有期徒刑8年。

游姓男子嗜賭成性，與妻兒關係不睦，和妻子離婚後就連過年也不曾團聚，領有彰化縣府中低收入老人生活津貼，不過游男雖然與家人關係不佳，但子仍每月負責繳交房租和供給食物給游男。

今年2月，游男因為賭癮上頭，加上又積欠賭債，缺錢花用，竟然將歪腦筋動在和同棟的獨居女住戶上。凌晨2時許，游男先是取得房東的備用鑰匙，隨後攜帶一把折疊刀後潛進女子房間，在女子熟睡之際，打開女子房間電燈，拿著刀對她比劃恫稱「我要搶劫，但不會傷害妳」。

女子驚醒後，心生畏懼而不能抵抗，遂打開衣櫃抽屜，拿出存有2150元的存錢筒給游男，游男得手後取出桶內的金錢，再將備用鑰匙丟棄，女子驚魂未定，在游男離開後緊急報警，游男搶到的錢還來不及花，就被逮捕。偵訊時，游男也向警方坦承，會對同棟女住戶下手是因為對方是女生，且又同住一棟樓，才會盯上她。

偵訊時，游男還向警方辯稱，侵入女子的房間是要問被害人「有沒有錢可以給他」、「我是要跟她借錢」等語。事後彰化地院調閱資料也顯示，游男曾因加重性交罪被重判有期徒刑8年，另因公共危險被判刑2月，合併8年1月，於2010年服刑結束出監，有重罪科刑紀錄，素行欠佳。

彰化地院審酌游男的情形後發現，游男雖然領有中低收入戶補助，不過其兒子都有穩定供應游男的日常花用，其未盡家庭責任而遭到家人疏離，事出有因，不過其子卻支應其基本生活所需，已仁至義盡，應不至於匱乏，但游男卻出於賭博、欠債等動機，還懂得挑選下手對象，難認有任何可憫恕之處。

此外，根據游男的犯罪手段也顯示，其罪值不輕，儘管犯罪所得不高，已全數還給被害人，被害人事後也願意原諒被告，但彰化地院仍依攜帶凶器侵入住宅強盜罪，重判游男有期徒刑8年。

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