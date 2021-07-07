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高雄物流倉庫鋁鎂合金大火　老闆父親「電焊操作不慎」釀災

記者吳世龍、林冠吟／高雄報導

高雄市小港區高坪七路和高坪六街的交叉路口一處倉庫，7日上午10時43分發生一起嚴重火警！現場爆炸聲頻傳，火光、濃煙四射，也由於起火物為鋁鎂合金，警消到場後也僅能在四周架設水線防護，試圖丟射消防砂撲滅，不過火勢仍相當猛烈，已從倉庫起火點延燒至馬路對面的公司間住家。初步了解，起火原因疑似為老闆在倉庫以電焊修理倉庫，不慎引發火警。

▲▼高雄物流公司火警，消防人員丟消防砂企圖撲滅鋁鎂 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄物流公司火警，消防人員丟消防砂企圖撲滅鋁鎂 。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄高坪七路和高坪六街的交叉路口火警。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄高坪七路和高坪六街的交叉路口火警，火勢已波及馬路對面的公司兼住家。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄小港火災。（圖／記者吳世龍攝）

小港區高坪七路和高屏六街7日上午10時許發生一起火警，火勢猛烈至今仍未撲滅，現場還可以聽到多次爆炸聲傳出，火勢更直接延燒到一旁的公司，目前該棟公司兼住家全面燃燒，火舌串出、濃煙密布，也一度可能波及隔壁的輪胎行。由於起火物為鋁鎂合金，消防隊抵達現場後無法以水撲滅，只能試圖丟射消防砂來減緩火勢，但火勢仍相當兇猛，公司老闆看到多年來的心血付之一炬，相當心痛，只能坐在路邊喃喃自語「去了，去了（台語）。」

初步了解，物流公司老闆父親指出，倉庫的起火原因是因為上午在施做倉庫漏水修補工程，在用電焊施作的過程中，疑似不慎釀成火災。

▲▼高雄物流公司火警，消防人員丟消防砂企圖撲滅鋁鎂 。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄物流公司火警，消防人員丟消防砂企圖撲滅鋁鎂。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄物流公司火警，消防人員丟消防砂企圖撲滅鋁鎂 。（圖／記者吳世龍攝）

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