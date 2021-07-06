5度嘿咻國中女「分24期賠12萬」換緩刑　渣男只付2期就消失

▲裴姓男子與未成年少女發生性行為，被判緩刑並和少女父親達成和解，不過他和解金僅付了2期就人間蒸發，遭法院撤銷緩刑。（示意圖，與本案無關／免費圖庫pxhere）



記者林冠吟／基隆報導

基隆一名裴姓男子2019年間和一名年僅13歲的國中女學生交往，2人前後發生5次性行為，被少女父親發現後怒告上法院，事後裴男被判有期徒刑2年、緩刑3年，並與少女父親達成和解，賠償12萬元，分24期。不過裴男僅付了2期，就從此消失，還離職離開居所地，遭法院撤銷緩刑。

判決書指出，裴男2019年與一名年僅13歲的國中女學生交往，2人還進一步發生關係高達5次，被少女父親發現後，一狀怒告上法院。

庭審時，裴男坦承一切罪刑，也和少女父親以12萬元，分24期，每期5000元的方式達成和解，不過還是遭法院以對未滿14歲女子性交等5罪，各處有期徒刑1年6月，應執行有期徒刑2年、緩刑3年，於緩刑期間實施保護管束，但裴男僅付了2期，也就是一共1萬元後，在2020年10月底便不再給付，還在同年12月失聯。

少女父親找不到人，怒對法院請求撤銷裴男的緩刑宣告，基隆地院依程序傳喚裴男到案，也傳喚不到人，最後囑託台中市府警察局派員查訪，才發現裴男不但已經離職，還搬離居所地，早已不知去向。

基隆地院審酌後認為，裴男無法履行賠償條件，還使保護管束無法執行，認為其已違反向被害人支付相當數額之財產或非財產上之損害賠償，和其每月至少應向執行保護管束者報告一次，非經執行保護管束者，不得離開保護管束地等規定，認為其情節重大，原對裴男宣告緩刑已難收預期效果，依規定撤銷裴男的緩刑。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

【更多新聞】



快訊／國軍桃園醫院293員工5採陰 可望逐步恢復運能



一年戰遍各地摩鐵！中科院小三嬌喊：變成我的形狀 超鹹濕對話曝



快訊／台中火力發電廠工安意外 工人36米高跌落當場無生命跡象