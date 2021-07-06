憂餓死比病死多　蔡壁如提解封2辦法

▲蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

隨著三級警戒期限7月12日將至，民眾關心是否解封，而近日因封城言論「逆柯P」引起熱議的民眾黨立委蔡壁如，今（6）日在臉書指出，要解封有兩個辦法，一個是讓7成以上國人打3劑疫苗；另一個是以台灣的醫學科技來做「提前佈署」，例如彰化去年的萬人血清抗體調查。

蔡壁如表示，若站在民生經濟發展、「再封下去，可能餓死的要比病死的多」的角度，她希望能解封，因為疫情以來，她已聽到很多朋友表示生活快過不下去，尤其是開餐廳、小吃店或自營商和各地輕農等，幾乎停滯的經濟逼得大家喘不過氣。

但蔡壁如也指出，有一則針對是否贊成解封的網路民調，截至6日凌晨，認為「是，個人做好做足就不怕」有18.51％；「否，無法打疫苗怎麼解封」則有81.49％。她認為這項結果顯示，即使這麼多對於疫情下生存的爭扎，民眾對於曝露在病毒之下的生命安全受到威脅，顯然更為恐懼不安，所以「無法打疫苗怎麼解封」的想法才是真實的民意。

接著，蔡壁如表示，她認為要解封有兩個辦法，第一，足夠的疫苗，至少達到7成以上的群體免疫力，如果面對印度Delta變種病毒株，就需要讓國人能夠打到3劑疫苗，所以政府必須準備1610*3=4830萬劑的疫苗；第二，如果做不到提供足夠的醫療給國人施打，就必須以台灣的醫學科技來做「提前佈署」，而非口號式的「提前部署」。

蔡壁如指出，「提前佈署」最好的範例，是一年前剛傳出有疫情的時候，由台大公衛院教授詹長權在彰化做的萬人血檢，這才是真正的精準防疫、真正的提前佈署和科技防疫；但不幸的是，彰化和台大公衛院的血清抗體調查，竟然因為做得太早、做得太好，引發各界紛擾，科技部也發出新聞稿，說當初的研究計畫不包含血清抗體調查。

蔡壁如說，我國的科技防疫因此停頓，在去年的時候就停了，而在最新全球防疫韌性排名中，台灣更一口氣掉到第44名末段，排名下滑很重要的原因，就是因為沒有擴大檢驗。

「台灣的死亡率一度飆高到7.2％，新加坡則不到1％，到今天為止台灣的死亡率是4.57％，遠比國際上平均的2.1％高出很多」。蔡壁如表示，在這樣的情況下，加上疫苗施打率的低落，「想解封」只是願望，「不敢解封」才是真實的現狀。

蔡壁如也再次呼籲政府，疫情之下人命關天，病毒不分顏色，不要再開地圖炮，區分誰陪誰坐牢，「同島一命」不應該只是口號，既然提前部署已經失效，就請用最快的速度，讓多數的國人有疫苗可打。