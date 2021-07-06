縣長怒了！頭七夜闖喬友火場6F「聽見女哭聲」…直播5人下場曝光

▲直播團隊5人全被函送。（圖／民眾提供）



記者唐詠絮／彰化報導

彰化喬友大樓惡火造成4死22傷，網路直播主帶著5人直播團隊，今(6)日凌晨大膽闖越封鎖線夜探高調在網路開直播，直播大約30分鐘，一直走到6樓到聽到有女子哭聲，一行人才落跑，警方下午將這5人傳喚到案說明，直播主說「當時沒想那麼多」，縣長王惠美則表示，為了賺點閱率消費亡者，將交由警方嚴辦。

這一段夜闖喬友大樓影片直播主已經下架，目前他個人臉書粉專也已經關閉，但從其他網友分享的影片中可以看到這名直播主直播的地點全是選擇廢墟、廢棄的旅館等等，過程中呈現一片詭譎的氣氛，也累積超過上萬人氣。

▲喬友大樓惡火。（圖／ETtoday資料照）

喬友大樓疑似從2樓竄火延燒到3樓，2個樓層，原本堆放的雜物、地毯還有電視螢幕等等家電用品，全部燒成一片炭黑，就連牆壁玻璃窗也燒到變形，警消人員隔天就在大門口圍起封鎖線，全面禁止外人進入，除了進行火調鑑識外，同時調閱路口監視器，查察是否有可疑份子進出。

▲喬友大樓2樓燃燒殆盡。（圖／ETtoday資料照）

沈姓直播主團隊帶著來自台中林男及彰化李男、賴男與周男等5人團隊(介於41歲到24歲之間)闖入，警方下午傳喚5人到案說明，直播主稱「純粹是興趣，直播當下真的沒想太多」，但因為造成４死，消費亡者的作法，遭到網友議論「是吃太飽嗎，還是沒代誌做」撻伐聲音不斷。

大樓外已經圍起封鎖線，直播5人團隊擅自闖入大樓，遭到產權人提告《侵入住宅》，又依《消防法》破壞現場，裁罰最高15,000元罰鍰，並違反《傳染病防治法》不得群聚規定，被警方開稽查單移送衛生局裁處，最重將開罰30萬元。

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