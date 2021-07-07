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近10年內42名消防員殉職　時力要求修法開放籌組工會

▲▼彰化喬友大樓火警導致4死22傷。（圖／記者李忠憲攝）

▲彰化喬友大樓日前發生火警導致4死22傷。（圖／記者李忠憲攝）

記者林銘翰／台北報導

彰化縣喬友大樓日前發生大火，彰化縣消防局消防隊員陳志帆不幸遇難，總共釀成4死20傷。對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智7日指出，過去10年以來，已經有42名消防員殉職，呼應立法院盡速修法開放消防人員組織工會，提升消防員勞動權益，避免殉職憾事一再發生。

時代力量黨團7日上午召開「別再殉職換改革，盡速開放組工會」線上記者會，由時代力量中壢區辦公室主任林佳瑋主持，與會者包括邱顯智、時代力量黨團副總召陳椒華、時代力量黨團幹事長王婉諭等人。

邱顯智指出，第一線消防員因公殉職的憾事層出不窮，過去10年以來，就有42名消防員殉職，雖然帶來了些許改革，但也顯示同樣制度性的問題不斷出現、不斷造成消防員殉職，卻從來沒有被解決，甚至被外界譏為「今日公祭，明日忘記」。

邱顯智認為，讓消防員擁有制度性的溝通管道，籌組工會是非常重要的機制，呼籲立法院應儘速啟動《工會法》修正草案，將消防人員納入第4條的保障範圍，不僅能為讓消防員的權益有制度性的保障，也能呼應憲法保障的結社權。

王婉諭表示，政府應負起作為雇主的責任，站在與公務員平等地位共同協商勞動條件，將制度疏失及職業安全等眼下看不到的問題，透過組織並實質運作消防員工會來避免悲劇一再發生。

陳椒華說明、，唯有儘速開放讓消防員組工會，讓消防員擁有結社權、協商權以及爭議權，才能夠有效避免又再發生殉職憾事，美國、德國、義大利等國都有由基層警察或消防員組成之工會組織，因而能夠積極向政府爭取警消人員的勞動權益。

時代力量彰化縣議員吳韋達表示，此次大火造成3名檢疫者及1名消防員罹難，不僅嚴重打擊第一線消防員的士氣，更清楚顯示了彰化縣消防員在現行制度下遇到的困境，就是過勞與人力不足。

吳韋達也說，他在事件發生後的第二天，就已經函請彰化縣政府提供此次事件的基本資訊，使家屬能夠有基本資料，然而彰化縣政府已經將同樣的資料提供給其他縣市、其他縣市的消防報告都已經發表，至今卻仍未提供給家屬，這對家屬而言非常難以接受。

吳韋達強調，許多家屬面對親人的死亡，都非常希望能知道真相，時代力量主張讓消防員有組工會的權利，不僅能使基層消防員受到保障、推動消防改革，也更能監督、促使事件的調查檢討的公開透明。

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