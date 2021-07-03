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一年戰遍各地摩鐵！中科院小三嬌喊：變成我的形狀　超鹹濕對話曝

▲▼飯店、偷拍,旅館,摩鐵,偷情,外遇,汽車旅館（圖／取自免費圖庫pexels）

▲桃園一名陳姓人夫多次與小三發生性行為，以1個月3到4次的頻率，戰遍汽車旅館。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）

記者林冠吟／桃園報導

桃園一名陳姓人夫2019年間多次和小三利用出差或休假的時候，以每個月3到4次的頻率到汽車旅館發生關係，足跡遍布苗栗、台南、台北和宜蘭，雙方還以通訊軟體互傳裸照，對話鹹濕，被元配抓包，怒對小三求償100萬元。桃園地方法院審理後，認定小三侵害元配的配偶權屬實，判小三應賠50萬元。

陳姓人夫和蔡姓女子2人為中科院職員，並在2017年結婚，沒想到結婚才剛滿2年，就被蔡女抓到，陳男劈腿同事曾女，2人在2019年間多次利用出差和休假的機會、以一個月3到4次的頻率，帶著曾女睡遍汽車旅館，還利用社群軟體互傳裸照與親密對話。

庭審時，曾女則辯稱她和陳男為同事關係，陳男常利用職務關係對她表示關心，藉機觸碰她的肩膀和胸部，讓她飽受性騷擾之苦。2人會發生性行為，也是一次陳男趁著她不勝酒力、意識不清對她性侵，絕對不是合意性交；而2人互傳裸照等對話紀錄是她礙於陳男的誘騙。

曾女還指稱，她被陳男欺騙後，獲得蔡女的原諒，而且陳男也多次向她表示婚姻不幸福，顯見陳男無需付對婚姻忠誠的義務，主張其沒有侵害到蔡女的配偶權。

此外，蔡女明知她被陳男的花言巧語所騙，曾一度自殺獲救後就再也沒有主動聯繫過陳男，還在電話中辱罵她「為什麼還沒死，怎麼不去死一死！」、「是妓女、免費玩具」因她開擴音的關係，蔡女對她的侮辱讓她的父母全聽見，讓她情緒再度崩潰，反對蔡女求償130萬元。

但法官審酌2人通訊軟體對話後，顯示曾女對陳男表示，「你啾啾變成我形狀了」、「不知為什麼你每次放進去，就很想尿」，陳男則回應「我喜歡那種姿勢呀，可以看妳被我戳的樣子，然後看妳的臉，還可以吃妳的咪咪。」，而類似露骨鹹溼的對話更是多到無法一一記載，以雙方調情的內容來看，認為曾陳2人發生性行為的頻率不低，不採信曾女指稱被陳男性侵證詞，認定曾女確實侵害到蔡女的配偶權，考量其學識與經濟能力後，判她應賠償蔡女50萬元，全案仍可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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