防北農環南市場群聚傳播重演　南投縣府推果菜農產市場接種專案

▲南投縣政府推出果菜市場人員疫苗接種專案。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

台北市北農、環南市場先後爆發新冠群聚感染疫情，南投縣府防患於未然，與部立南投醫院合作針對縣內5鄉鎮市果菜市場人員，啟動疫苗接種專案，已通知共果菜市場員工，預計分3天為115人施打莫德納疫苗，11日起還將續推農產運銷公司（肉品市場）及相關屠宰業約600人的疫苗接種專案。

本次專案執行地點為南投醫院中興院區，南投醫院社區醫學部主任鍾文振指出，這次配合中央疫苗接種專案，除中興院區，還規劃其他3個服務區，從院外等候報到區到疫苗接種、觀察區，最多可同時容納45位民眾接種；進入接種及觀察區就定位的民眾不必再移動，由醫護人員走動式服務，由醫師診察諮詢、護理人員衛教到注射及觀察，民眾在確定身體無不適或異狀再從容離開。

▲南投縣政府推出果菜市場人員疫苗接種專案。（圖／南投縣政府提供）

縣府農業處長陳瑞慶指出，這次莫德納疫苗專案施打對象包括南投、草屯、竹山、埔里及鹿谷等5個果菜市場，經造冊提報農委會後共核定115位市場員工，接下來的肉品市場、屠宰業人員專案，計約5、6百人也會比照相同模式，由南投醫院醫護團隊提供專業的疫苗接種服務。

陳瑞慶說，縣內因農產運銷必須進出北農的相關菜車司機等人員，縣府也已提報名單，會儘量趕在15日前著手進行疫苗接種；南投醫院也呼籲民眾依照通知時間踴躍接受疫苗接種，共同防疫抗疫。



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