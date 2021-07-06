她秀1貼文炸鍋！撒花喊「我被連勝文告了」　網：坐等法院認證

▲「卡神」楊蕙如自爆被連勝文辦公室告了。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

針對部分人士特權違規施打疫苗，「卡神」楊蕙如日前在臉書直接公開指名連勝文、張顯耀與丁守中「邊罵AZ疫苗卻一邊偷打」。對此，楊蕙如今（6日）臉書再發文表示，「我被連勝文辦公室告了欸！啾咪～」

楊蕙如曾在6月26日臉書發文提到，「看看那些一邊罵AZ一邊偷打的人，張顯耀、連勝文、丁守中，如果你聽信他們各種的造謠，以為打AZ不好就不去打，就中了他們的詭計，他們嘴巴說要進中共疫苗，結果自己不是偷偷打AZ？嘴巴說AZ沒人要打，結果都偷偷去打好心肝。」

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▲「卡神」楊蕙如6月26日臉書發文。（圖／翻攝楊蕙如FB）

如今，楊蕙如發文附上26日的貼文截圖指出，「我被連勝文辦公室告了欸！想不到2014台北市長選舉的兩個得票數最多的候選人都這麼恨我，我真的為自己感到驕傲！」

貼文一出後，立刻引起許多網友回應，「剛好可以請法院認證他有沒有打」、「又要被法院打臉了？」、「這麼點事也要提告真閒！大戶人家肚量就這麼點大！」。

不過也有網友指出，「連勝文應該沒有偷打吧，打的是他爸爸連戰」，楊蕙如則表示「啊我就寫『他們』啊！」；PTT名人「四叉貓」劉宇也表示，「會不會一口氣來一整個律師團」，楊蕙如則回應「來喔來喔！反正連家三代當這麼多年公務員賺的幾百億總要花費來振興經濟」。

▼「卡神」楊蕙如表示，自己被連勝文辦公室提告。（圖／翻攝楊蕙如FB）