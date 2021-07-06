悲！彰化某醫院傳播鏈1家3口染疫亡　年初小兒子癌逝半年內4死

記者唐詠絮／彰化報導

今天新增1名確診死亡病例，是之前醫院傳播鏈洗腎母女確診後，再增老父親染疫死亡，院內感染死亡人數已經攀升至5人，衛生局長葉彥伯指出，目前已經請社會處啟動關懷機制處理後事，經查洗腎母家中今年初有小兒子因癌症過世，僅獨存大兒子，半年經歷4名家人先後死亡，處境令人哀戚。

▲彰化1家3人染疫亡。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲彰化1家3人染疫亡。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣府公布今天1名確診病例，是神壇傳播鏈物流家庭失能父確診，但新增1名男性(約80歲)死亡病例，有心血管疾病、高血壓及肝癌等症狀，是屬醫院群聚傳播鏈之一，6月5日發病Ct值11，住院30天後7月5日死亡。老婆有糖尿及腎臟病史洗腎15年，6月3日發病Ct值12，發病8天後死亡；至於他女兒則有洗腎病史，患有糖尿病及腎臟病，6月5日發病Ct值11，6月26日死亡。

彰化縣有10人因確診死亡，有5人為醫院群聚，4人為水果販賣商傳播鏈有關另外1人則為南彰化里長因家庭群聚死亡，年齡平均為80歲以上。

葉彥伯指出，洗腎婦這一家3人，從二女兒要到醫院照顧開刀母親，在院內感染確診後，父親也匡列隔離，發病日都很接近，病毒量都很高，目前得知家中年初小兒子癌症過世，只剩下未同住的大兒子，昨天晚上已經通知社會處緊急啟動關懷機制，處理喪葬後續事宜，一家3口染疫亡令人悲痛。

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