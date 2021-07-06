　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市再獲7280劑莫德納　開放70歲以上不在籍長輩預約

▲新竹市長林智堅關心長輩施打疫苗狀況。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅關心長輩施打疫苗狀況。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

竹市上週獲1.4萬劑疫苗，今又獲配7280劑莫德納疫苗已抵達，總計2萬1280劑，兩日來至昨日已為超過6千位長輩接種，將於本周四起為69、68歲長輩共8502人接種，明起會寄發通知書。新竹市長林智堅說，今上午有2248位70-73歲長輩接種，報到率73.3%，竹市18歲以上人口疫苗覆蓋率已達13%。

另，未來長輩疫苗施打將採「造冊通知制、預約通知制」並行，主動為設籍長輩造冊、依序通知施打，也開放70歲以上不在籍長輩透過「疫苗專線（03）5355-137」預約，每日9時至17時可進線，長輩須告知出生年月日、居住地址，並留下身分證字號、電話，市府未來將依年齡排序，以「簡訊」通知接種疫苗地點與時間。衛生局補充說明，長輩若無手機，也可改留家屬電話號碼等，提供可聯繫電話即可。

林智堅說，竹市9處疫苗站今為70-73歲長輩提供疫苗接種服務，今通知3069位，共2248位前來施打，報到率73.3％。另，民眾疫苗接種意願踴躍，75歲以上回流施打者預約電話預約累計達200多通。

他指出，目前全市已有4萬6694人接種疫苗，以竹市18歲以上人口達35萬6876人計算，接種率已達13%。

新竹市府提醒，各疫苗站都採分流制，請長輩依通知時間「準時來」即可，並把握「寫好來、準時來、帶藥來、慢慢來｣口訣，先在家中先完成意願書，縮短報到時間；依照通知書時間前來，避免久候；攜帶正在服用藥物供醫師看診參考；報到時慢慢走、慢慢來，安全施打最重要。

市府說明，竹市9座疫苗施打站皆為「無障礙環境」，並鋪設木棧坡道，讓輪椅更好推行。針對長者持續提供「免費接送、到府施打」貼心服務，行動不便、路途較遙遠長輩，可撥打55688，向業者預約疫苗計程車，將有專人來回免費接送，長期臥床長輩，則可預約到府施打服務，預約專線：03-5352615，將有專業團隊到府為長輩接種疫苗。

ET快訊
18歲男撞死騎士　死者家屬幫求情：別讓他有前科
紅襪投手走向一壘罵大谷翔平「賤人」！　鐵粉怒了
快訊／高端疫苗向巴拉圭申請三級臨床　與AZ進行比對性試驗
當沖狂賺幾十萬！他「交易額度爽開到300萬」　短短5天悲劇了
被當搖錢樹養一家8口　「小趙雅芝」累到罹癌25歲病逝
她吃下「巧克力」斷片：老公救我！　慘遭性侵還得性病
全文／蔡英文：台灣已取得700萬劑疫苗　曝台積電、郭台銘BN
漁光島比基尼辣妹私處遭偷拍　武術家出手！警這句話讓他失望

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園市提供1600個名額　孕婦7／9、7／13可到桃園巨蛋打疫苗

連26天+0！饒慶鈴：戶外運動空間逐步開放　規劃第7類人員接種

靈鷲山38周年線上Online　全球串聯「疫」同祈願地球平安

防北農環南市場群聚傳播重演　南投縣府推果菜農產市場接種專案

台東縣東港聯合辦公大樓動土　民眾：等了很久

疫苗就近接種！台東設10部落施打站　首日施打率9成9

嘉市線上學習不打烊　培養國際觀力推各校有外師

美台福特贈桃園10萬片N95口罩+1萬件隔離衣+2負壓救護車

日本追贈113萬劑AZ疫苗　黃偉哲要回贈台南優質芒果感謝

救護勤務風險日增　嘉義縣提高消防人員超勤津貼1千元

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

Eason重提卡多里樂園..突離席：不要開玩笑　跟KID半夜「遇古裝老人」一開口嚇爆！

聯結車出鳳鼻隧道煞不住！玩命抓角度闖紅燈險撞前車...

林可彤曝生產影片哭超慘！　淒厲狂吼...3歲兒全程在旁看傻了

墨西哥灣海底天然氣管線外洩！猛火狂燒5小時「宛如巨型火球」

桃園市提供1600個名額　孕婦7／9、7／13可到桃園巨蛋打疫苗

連26天+0！饒慶鈴：戶外運動空間逐步開放　規劃第7類人員接種

靈鷲山38周年線上Online　全球串聯「疫」同祈願地球平安

防北農環南市場群聚傳播重演　南投縣府推果菜農產市場接種專案

台東縣東港聯合辦公大樓動土　民眾：等了很久

疫苗就近接種！台東設10部落施打站　首日施打率9成9

嘉市線上學習不打烊　培養國際觀力推各校有外師

美台福特贈桃園10萬片N95口罩+1萬件隔離衣+2負壓救護車

日本追贈113萬劑AZ疫苗　黃偉哲要回贈台南優質芒果感謝

救護勤務風險日增　嘉義縣提高消防人員超勤津貼1千元

安穩僱用計畫2.0將登場　雇主最高領4萬元、勞工領2萬元

29歲Pornhub女星握藏密硬幣離奇亡　生前詭異身影曝光

急診醫Dr. E酸台北疫調：線上學習1分鐘怎能罵沒唸書　散播假消息

總底價27.4億　中石化重啟亞灣3千坪土地標售

溫網／法女將家人辱罵工作人員被開罰20萬　害她獎金沒了

為血庫盡心力！　廖允杰衝上捐血車：2個月後再見

【粽藝大轉盤開獎】水泥中部粽、MacBook你中哪個？ 名單這裡揭曉

疫苗擴大接種第9、10類！你有在名單上嗎？一張表看懂

桃園市提供1600個名額　孕婦7／9、7／13可到桃園巨蛋打疫苗

王柏融炸裂2分砲！本季第6轟出爐　率火腿3局下超前

地方熱門新聞

確診者遺體遭丟包！熱天悶棺木內12小時

汽燃費繳納展延至8／31　居家防疫線上付款2重送

騙整地偷倒廢土　砂石車做完壞事...轉角巧遇分局長

我機車不見了！軍人忘記停放處　 警20分鐘尋回　

消防隊外暗夜男聲「救人喔」　勇消打燈照到白衣身影

酒測鐵定不過？軍人龜速駕車搖晃警攔下　快樂收尾

台南安平區教會直播群聚

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

基隆72至74歲長輩接種莫德納　施打率創新高

枋山居隔者陰轉陽確診　同車20人PCR採檢

疫苗廠牌縮寫不會影響紀錄卡使用

斗六市長贈2千杯鳳梨芒果汁　挺醫護也助農民

生死不同姓「活廖死張」　子孫不吃「雞頭」

台南夜市微解封的條件請CDC評估

更多熱門

相關新聞

年紀越輕施打率也越高　竹市今上午接種2608人

年紀越輕施打率也越高　竹市今上午接種2608人

新竹市政府本周起為70至73歲長輩共1萬3487人施打疫苗，新竹市長林智堅今早前往各疫苗站，了解疫苗施打狀況，他表示，預計本周三就完成70-73歲長輩施打，明天起開始通知68、69歲長者施打，預計周四開始接種。今也是施打站開設以來量能最大，上午已施打2608人，報到率75%，他說，顯見隨施打年紀越輕，施打率也越高，樂見民眾踴躍接種。

竹市莫德納開打　按列冊來556人「回流補打922人」

竹市莫德納開打　按列冊來556人「回流補打922人」

竹市獲1.4萬劑莫德納　7/2起為73、74歲長輩接種

竹市獲1.4萬劑莫德納　7/2起為73、74歲長輩接種

新竹市產檢孕婦可預約接種　高周數7／2起施打

新竹市產檢孕婦可預約接種　高周數7／2起施打

竹市疫苗站湧入愛心便當、點心

竹市疫苗站湧入愛心便當、點心

關鍵字：

新竹市衛生局

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

開放第9、10類疫苗預約登記！

林勝東嗆聲被認證？網貼「林昶佐記者會前」2照片秒懂

7/12餐廳內用有嚴格要求！陳時中曝「相關規定」

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

快訊／本土增27例「又創警戒以來新低」

唐鳳疫苗預約系統有BUG？　徐巧芯：我資格不符卻能登記

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

張上淳「其實救得回來」　醫生批：對醫護、家屬是打擊

終於要鬆綁管制了　揭疫情降級3關鍵

房東公審只收1/3水電費！女租客現身...網傻了

基隆男臥床5年確診亡　母、弟血清抗體檢驗追感染源

楊丞琳深夜突拋6字震撼彈　10分鐘影片首公開

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

更多

最夯影音

更多
畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？
左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面