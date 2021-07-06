竹市再獲7280劑莫德納　開放70歲以上不在籍長輩預約

▲新竹市長林智堅關心長輩施打疫苗狀況。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

竹市上週獲1.4萬劑疫苗，今又獲配7280劑莫德納疫苗已抵達，總計2萬1280劑，兩日來至昨日已為超過6千位長輩接種，將於本周四起為69、68歲長輩共8502人接種，明起會寄發通知書。新竹市長林智堅說，今上午有2248位70-73歲長輩接種，報到率73.3%，竹市18歲以上人口疫苗覆蓋率已達13%。

另，未來長輩疫苗施打將採「造冊通知制、預約通知制」並行，主動為設籍長輩造冊、依序通知施打，也開放70歲以上不在籍長輩透過「疫苗專線（03）5355-137」預約，每日9時至17時可進線，長輩須告知出生年月日、居住地址，並留下身分證字號、電話，市府未來將依年齡排序，以「簡訊」通知接種疫苗地點與時間。衛生局補充說明，長輩若無手機，也可改留家屬電話號碼等，提供可聯繫電話即可。

林智堅說，竹市9處疫苗站今為70-73歲長輩提供疫苗接種服務，今通知3069位，共2248位前來施打，報到率73.3％。另，民眾疫苗接種意願踴躍，75歲以上回流施打者預約電話預約累計達200多通。

他指出，目前全市已有4萬6694人接種疫苗，以竹市18歲以上人口達35萬6876人計算，接種率已達13%。

新竹市府提醒，各疫苗站都採分流制，請長輩依通知時間「準時來」即可，並把握「寫好來、準時來、帶藥來、慢慢來｣口訣，先在家中先完成意願書，縮短報到時間；依照通知書時間前來，避免久候；攜帶正在服用藥物供醫師看診參考；報到時慢慢走、慢慢來，安全施打最重要。

市府說明，竹市9座疫苗施打站皆為「無障礙環境」，並鋪設木棧坡道，讓輪椅更好推行。針對長者持續提供「免費接送、到府施打」貼心服務，行動不便、路途較遙遠長輩，可撥打55688，向業者預約疫苗計程車，將有專人來回免費接送，長期臥床長輩，則可預約到府施打服務，預約專線：03-5352615，將有專業團隊到府為長輩接種疫苗。