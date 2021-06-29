新竹市產檢孕婦可預約接種　高周數7／2起9站施打

▲新竹市長林智堅視察孕婦施打疫苗狀況。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今（29日）召開防疫會議，宣布「高周數孕婦優先施打計畫」，先替35周以上、已近足月之孕婦優先施打，明將啟動體育館施打站，持續通知300位孕婦施打疫苗，其中有近半是來登記造冊之不在籍孕婦。他也說明，設籍、居住或產檢在竹市的孕婦，若有意願都可向衛生局疫苗專線03-5355137登記，造冊後，會再通知民眾依照時間前來接種。

另，竹市9處疫苗施打站7月2日將同步啟動，讓民眾就近施打，本次施打以莫德納疫苗為主，也備有AZ疫苗供民眾選擇，首波通知施打對象包括73、74歲共5126位長輩，明起將陸續發放通知單，請長輩依照通知書上的時間地點前往接種疫苗。

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林智堅市長表示，竹市7月1日將獲配8400劑莫德納疫苗，2日9處疫苗施打站將全面開打，為第一至六類公費疫苗接種對象施打疫苗，包括孕婦、已造冊之不在籍長輩，也開放第八類73-74歲共5126位長輩施打疫苗，市府已造冊完成，明起將發放通知書。

竹市率全國之先為孕婦施打疫苗，目前已有911人接種，因應多位孕婦反映周數已近預產期，想及早接種疫苗，市府近日也已啟動「高周數孕婦優先施打計畫」，優先為35周以上孕婦優先施打。

林智堅市長強調，竹市疫苗覆蓋率已9.2%，待7月開始施打莫德納疫苗，接種率將持續上升，竹市秉持「疫苗來了就打」原則，普設施打站盡快為民眾接種，「唯有疫苗接種數更高、覆蓋率提高，才能盡早產生群體免疫。」

市府表示，因應中央宣布國外入境者一律入住防疫旅館或集中檢疫所，竹市也加強防疫力道，居家隔離者也應入住防疫旅館，因此市府昨也公告，6/27-7/12期間入住竹市防疫旅館的居家隔離者，可獲1萬元補助，中低收入戶入住則全額由市府補助，減輕民眾負擔，也拉高防疫層級。