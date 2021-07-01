竹市獲1.4萬劑莫德納　7／2起為73、74歲長輩、孕婦接種

▲新竹市長林智堅關心長輩施打疫苗狀況。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺/新竹報導

新竹市長林智堅今召開防疫會議時指出，竹市本次將獲1.4萬劑莫德納疫苗配發，預計將為73、74歲長輩以及孕婦接種。其中，8400劑疫苗上午已抵達，明天9站疫苗施打站全開為74歲長輩、還未施打的一到六類人員服務。他呼籲，明也開放符合資格、尚未接種的一至六類人員，前來九處施打站報到接種，開站時間上午8至11點、下午2至5點間，也記得帶著當初接種通知、身分證與健保卡。

林智堅市長指出，明天竹市將啟動9處疫苗施打站，已通知超過300位已造冊孕婦、2449位74歲長輩、550位75歲以上不在籍前來施打，請民眾依通知時間地點前來。另，73歲長輩的施打通知書最晚將於周日收到，預計7月5日(下周一)起安排施打。

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另，本次開放過去曾獲通知、但當時無意願或時間無法配合的第一至六類人員赴站報到施打；過去獲通知、還未施打的孕婦，也歡迎明日直接至「體育館施打站」報到施打。九站開放服務的疫苗施打站包括：

1.竹科疫苗施打站(園區網球場，竹村七路7號)

2.東區疫苗施打站(舊華麗雅緻停車場，光復路二段966號)

3.體育館疫苗施打站(新竹市立體育館，公園路295號)

4.樹林頭疫苗施打站(樹林頭夜市，東大路二段與鐵道路二段路口)

5.北區疫苗施打站(公有拖吊場，延平路一段460號)

6.南寮疫苗施打站(南寮旅服中心，南寮街261號)

7.香山區疫苗施打站(香山田徑場，香北路12號)

8.慈濟疫苗施打站(慈濟新竹靜思堂，中華路五段208巷20號)

9.內湖國中疫苗施打站(內湖國中，五福路一段12號)

市府說明，八處站所服務時間為上午8時至11時、下午2時至5時。第三站體育館施打站為孕婦專屬，服務時間為上午8時至11時、下午2時至4時。

林智堅市長表示，昨行政院長蘇貞昌視察專責接種孕婦的體育館疫苗施打站，他在現場也向蘇院長建議，期待未來在疫苗充裕的前提下，可依照城市的人口比例，訂出配發各縣市疫苗的數量，尤其竹市民眾接種疫苗意願相當高，像是孕婦施打報到率達7至8成，目前18歲以上市民疫苗覆蓋率達9.3%。

林智堅市長指出，在這個總額之下，只要地方政府疫苗接種完畢，中央就繼續配發，讓疫苗施打的效率可以持續加速，儘早達到群體免疫的目標。