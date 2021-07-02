北市疫爆效應？竹市莫德納開打　按列冊來556人「回流補打922人」

▲新竹市長林智堅向現場長輩問安。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市府今啟用9座疫苗施打站開打莫德納疫苗，新竹市長林智堅今一早也視察各站狀況。今通知74歲長輩、孕婦施打，也開放曾獲通知75歲以上長輩、一至六類民眾，到任一站所報到施打。截至11點，共1478位已接種，其中超過6成、共922人是回流補打者，多為75歲以上長輩，林智堅市長說，顯示隨著年齡層下降，民眾施打意願也漸提高，竹市18歲以上接種率為9.3%，預估今明兩天可突破10%，他鼓勵民眾「疫苗來了就打，提高覆蓋率，早日達到群體免疫」。

疑受北市環南市場驚爆41確診影響，上午9站湧入1478人報到施打，556人為當日通知名單、922人是過去曾獲通知今日主動前來補打，除了香山、南寮兩小站以及體育館孕婦站，其餘6處站所，回流施打者皆大於獲通知者。

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林智堅市長今早到各站視察人潮分流、無障礙坡道、輪椅等是否完善，並為現場醫護人員、志工打氣，也發現，竹市動物園星巴克員工因疫情歇業，但組團前往施打站來當志工。

林智堅市長說，竹市本次獲配1.4萬劑莫德納疫苗，施打對象包含一至六類符合資格但尚未接種者，還有73、74歲長輩。今日各施打站都出現長輩們來施打，顯示民眾施打意願增加。

他呼籲，「疫苗來了就打」，明天疫苗站仍開站，符合資格民眾可盡早來施打疫苗，期望提高竹市疫苗覆蓋率，早日達到群體免疫。

林智堅市長表示，新竹市18歲以上人口35萬多人，目前疫苗接種率為9.3%，民眾對莫德納疫苗施打意願普遍提高，預估今、明兩天，竹市疫苗接種率將突破10%。

衛生局說明，九處施打站都受理符合資格、尚未接種的一至六類人員，包含日前通知75歲長輩、一類醫事人員、孕婦等，各站時間上午8至11點、下午2至5點（孕婦專責站提前於4點結束），請符合資格者帶著當初接種通知、身分證與健保卡到站辦理。過去獲通知、還未施打的孕婦，今日也可至「體育館施打站」報到施打。

內湖國中今日是開站首日，服務竹苗交界處離市中心較遠的香山居民。到內湖國中施打的74歲呂姓奶奶說，「新站很方便，離家更近，市府很讚、很用心」，她有三高等慢性病，今天是莫德納比較放心，剛剛打疫苗也不太會痛。74歲蘇姓爺爺說，政府好意，他不挑疫苗，可以保護就好，「新的疫苗站離家很近，服務都很好，讓他老人家很感動」。

在樹林頭施打站的75歲的林姓奶奶說，她戶籍不在新竹市，里長通知可以來打，她很感恩有疫苗，不會挑疫苗，他先生打AZ也好好的，她今天打莫德納，反而有點擔心副作用。75歲李姓奶奶說，之前通知打疫苗時，他感冒不能打，今天趕快來補打，「免費的疫苗就是讚」，兩款疫苗好像都會稍微不舒服，只是更喜歡莫德納。

在北區施打站的83與78歲的洪爺爺、奶奶家屬說，他們原先就收到通知，但家人討論後，還是比較希望讓爺爺奶奶接種莫德納。

新竹市府表示，九處疫苗施打站包括：

1.竹科疫苗施打站(園區網球場，竹村七路7號)

2.東區疫苗施打站(舊華麗雅緻停車場，公園路216巷30號)

3.體育館疫苗施打站(新竹市立體育館，公園路295號)

4.樹林頭疫苗施打站(樹林頭夜市，東大路二段與鐵道路二段路口)

5.北區疫苗施打站(公有拖吊場，延平路一段460號)

6.南寮疫苗施打站(南寮旅服中心，南寮街261號)

7.香山區疫苗施打站(香山田徑場，香北路12號)

8.慈濟疫苗施打站(慈濟新竹靜思堂，中華路五段208巷20號)

9.內湖國中疫苗施打站(內湖國中，五福路一段12號)

市府說明，八處站所服務時間為上午8時至11時、下午2時至5時。第三站體育館施打站為孕婦專屬，服務時間為上午8時至11時、下午2時至4時。