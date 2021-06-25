竹市疫苗站湧入愛心便當、點心　店家：感謝抗疫人員

▲來自各界的愛心，大家出物資又出力。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺/新竹報導

新竹市府開設8座疫苗站、3座社區篩檢區，每站不分晴雨，每天都湧入大量愛心便當、點心，在場的市府公務員也分享，原以為到站幫忙，會變成大家避而恐懼對象，沒想到他去周邊店家，店家不僅給予9折優惠，還向他說「辛苦了」，讓他既感動又訝異。對此，新竹市長林智堅表示，感謝各界愛心，出物資又出力，還有店家為感謝醫護人員，免費協助清洗志工背心。

新竹市長林智堅表示，疫情為各行各業帶來挑戰，大家都相當辛苦，但熱情的店家還是二話不說，挺志工、送物資，不分晴天、雨天，各站都會湧入愛心便當，更有雞排、紅豆餅及飲料等小點心，讓志工、醫護人員、工作人員感到暖心不已。

有店家就在附件卡片寫到「或許我們無法到場幫忙，但願意做你們堅強的後盾」，也有店家也寫到「希望溫暖你的胃，讓我們繼續堅持下去，台灣加油！」。協助幫忙清洗志工背心的「潔新洗衣商行」也說，只是舉手之勞、微薄之力，藉此感謝醫護人員和所有工作人員，不收任何費用。

新竹市府也陸續收到各界捐款、各式防疫物資、設備等等，分別來自各大宗教團體、竹科廠商、在地企業、社會團體等等，族繁不及備載，感謝各界愛心。

新竹市府說，因為民間夥伴的加入，防疫工作才有更多的資源和能量，歡迎民間單位一同加入，捐贈物資如拋棄式面罩、拋棄式乳膠手套、N-95口罩、護目鏡、防水隔離衣、腳套、髮帽、快篩試劑及全身式防護衣等，更歡迎各界以捐款為優先，讓醫療體系依實際需求作最有效採購運用。

新竹市防疫捐贈專線為03-5268990，捐款專戶收款銀行為台灣銀行新竹分行(0040152)，捐款帳號015038061362、戶名為「新竹市嚴重特殊傳染性肺炎防疫捐款專戶」，民眾可到銀行臨櫃或使用自動櫃員機(ATM)捐款，並撥打防疫捐贈專線告知捐款日期、帳號後5碼、姓名、收據寄送地址，以利市府寄送收據。