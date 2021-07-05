年紀越輕施打率也越高！竹市今上午接種2608人　報到率75%

▲新竹市長林智堅今早前往疫苗站，了解疫苗施打狀況。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

新竹市政府本周起為70至73歲長輩共1萬3487人施打疫苗，新竹市長林智堅今早前往各疫苗站，了解疫苗施打狀況，他表示，預計本周三就完成70-73歲長輩施打，明天起開始通知68、69歲長者施打，預計周四開始接種。今也是施打站開設以來量能最大，上午已施打2608人，報到率75%，他說，顯見隨施打年紀越輕，施打率也越高，樂見民眾踴躍接種。

累計至今天上午，竹市已4萬1985人接種疫苗，林智堅表示，本次獲配1.4萬劑莫德納疫苗，市府主動通知長輩、社福機構第一線照顧員接種疫苗，同時也受理第一類至第六類過去通知施打疫苗者預約接種。

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林智堅說，全市有九站大型疫苗接種站，今日人潮雖多，但都能謹守分流原則，要感謝市民的配合、團隊的努力，他也呼籲，符合資格的民眾，快來打疫苗，只要早一天達到群體免疫，就能早一天恢復過去的日常。

另外，為確保分流、維持施打環境舒適，回流補打者一律採預約制。請有需要的民眾撥打疫苗專線（03）5355-137預約，服務時間為每日9時至17時，留下身分證字號與手機號碼，後續市府將以「簡訊」通知接種疫苗地點與時間。

71歲鄭姓爺爺說，看新聞都報導，國外都靠疫苗控制疫情，當然要配合政府政策，按照施打通知書就來接種疫苗。另外，疫苗站流程很順，不到5分鐘就完成疫苗接種了。

72歲葉姓奶奶說，她原擔心疫苗副作用，但多鄰居朋友都打了，沒有明顯不適，跟護理師女兒討論後，就決定來打。

70歲黃姓奶奶表示，看先生接種疫苗後，也沒有特別副作用，她想疫苗可以增加保護力，就來打疫苗。其實她很容易緊張，但今天看現場很專業，志工熱心幫忙、醫護人員很溫柔，「就不緊張了」。

市府說明，竹市9座疫苗施打站皆為「無障礙環境」，並鋪設木棧坡道，讓輪椅更好推行。針對長者持續提供「免費接送、到府施打」貼心服務，行動不便、路途較遙遠長輩，可撥打55688，向業者預約疫苗計程車，將有專人來回免費接送，長期臥床長輩，則可預約到府施打服務，預約專線：03-5352615，將有專業團隊到府為長輩接種疫苗。