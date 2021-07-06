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四大公投延後至12月18日　鄭麗文：凸顯台灣選舉制度落後

▲▼立法院國民黨團召開「敬告中選會：不要變相沒收公投！民進黨：不要再擋不在籍投票！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委鄭麗文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

日前中選會宣布8月28日舉行的四大公投因疫情延後，對此，國民黨立委鄭麗文指出，即便疫情嚴重，其他國家還是可以透過不在籍、移轉投票、電子投票等方式完成投票，「四大公投延後，凸顯了台灣選舉制度的落後。」

受疫情影響，中選會日前宣布828公投延期至12月18日舉行，鄭麗文6日在臉書發文指出，未來疫情可能反覆不定，所以才要參考國外在疫情中進行投票的前例，透過不在籍、移轉投票、電子投票等方式投票，除了避免群聚感染外，又能保障公民基本權利，「我們不能只坐等疫情過去，這只凸顯了台灣的落後。」

鄭麗文指出，社會大眾對於不在籍投票會有疑慮及反對意見，多是政治的算計、技術層面的疑慮。「但立法院歷屆都有委員為了落實人民參政權，針對不在籍投票提案，現在政府部門也應該從善如流，為民主前進。」

鄭麗文表示，移轉投票需由選民事先向戶政機關申請，就可以在投票日當天，就近移轉到工作地或求學地投票，由於是「本人」、「親自」、「在投票日當天」「前往投開票所」投票，所以不會影響到選舉秘密的問題。對於電子投票，鄭麗文指出，中選會主委李進勇去年也表示選務電子化是重要方向，但中選會在2018年建置完系統後便無其他進度。

鄭麗文表示，中選會在去年5月已經將相關修正草案送至行政院，行政院就要儘速將草案再送至立法院審議，並把要建置的電子投票系統完善利用，「不在籍投票，是為了讓人民的參政權能夠充分保障，不能因為特殊的職業身份、工作環境或是身體狀況，而讓公民喪失這項權利！」

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