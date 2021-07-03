疫情壓不住！陳柏惟罷免案延期？　中選會7／16拍板

▲台灣基進黨與立法委員陳柏惟。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

中選會2日宣布陳柏惟罷免案成立，投票日定在110年8月28日（星期六）舉行投票。不過，由於國內疫情仍未趨緩，「刪Q總部」質疑，為何4個公投案能延期，罷免卻不延期。對此，中選會3日表示，該會將於發布罷免公告後，擬於7月16日提委員會議審議。

中選會指出，罷免案投票日期、投票起、止時間，依公職人員選舉罷免法第85條規定，將於被罷免人提出答辯書期間屆滿後5日內發布之罷免公告中載明，至是否改定投票日期，該會將於發布罷免公告後，擬於7月16日提委員會議審議。

中選會表示，陳柏惟罷免案是依公職選罷法第87條規定，罷免案之投票，應於罷免案宣告成立後二十日起至六十日內提起；若要更改投票日，則依同法第66條規定改定投票日期，將提交7月16日的中選會委員會議決定。

中選會說明，陳柏惟罷免案於7月2日宣告成案的同時，依法須訂投票日，待被罷免人依法答辯的期間屆滿後，始得正式公告，而於正式公告後，後續才有是否改定的程序。

刪Q總部昨發聲明指出，陳柏惟，這個投票跟你息息相關，民進黨將要傾全黨之力來救援你，難道你要眼睜睜看著要支持你的人，冒著染疫、群聚風險來投票嗎？公投可以延後、但罷免卻不能延後，「我們台中第二選區公民的命就不是命？」

刪Q總部認為，罷免或選舉都是一時的，雖然我們努力了這麼久的時間，但在疫情嚴峻的時刻，都應該放下成見，無論你是贊成或反對罷免。

刪Q總部也說，我們希望罷免不適任的立委，但我們更希望生活在這塊土地的鄉親們都能平安健康，請中央選舉委員會的委員們，能夠審慎地評估投票日期「為人民忍耐、為人命忍耐」。同島一命！天佑台灣！