4大公投順延、陳柏惟罷免照辦　國民黨團揚言拜會李進勇「討說法」

▲國民黨團召開「公投延期不在籍投票勢在必行，召開臨時會刻不容緩」線上記者會。（圖／國民黨團提供）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，中選會2日宣布四大公投延後至12月18日舉行；台灣基進立委陳柏惟罷免案則如期在8月28日舉行投票。對此，國民黨立法院黨團總召費鴻泰3日表示，國民黨團主張立法院召開臨時會，修正《公民投票法》完備不在籍投票機制，更揚言下週將親自拜訪中選會主委李進勇，「要請他給個說法」。

國民黨團3日上午召開「公投延期不在籍投票勢在必行，召開臨時會刻不容緩」線上記者會，與會者包括費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍等人。

鄭麗文表示，民進黨團擋疫苗、擋普發現金、擋普篩，現在不應該再擋不在籍投票、召開臨時會，必須讓國會回到正軌，讓國會成為為全民謀福利的地方，而不是特定政黨的橡皮圖章。

▲中選會主委李進勇。（圖／中選會提供）



費鴻泰指出，李進勇聲稱擔心8月28日有群聚現象，造成大量人員移動，以至於引起疫情擴散等，但是從台中人的角度來看，四大公投與罷免案投票的處理方式卻不一樣，「難道台中人是二等國民，不怕群聚、不怕疫情擴散嗎」。

費鴻泰也說，關於陳柏惟罷免案是否改訂投票日，李進勇也沒有把話說死，僅說會在7月16日的委員會做出最後決定，因此國民黨團包括他在內的三位幹部，將在下週親自拜訪李進勇，「要請他給個說法，為什麼四大公投要延到12月18日，陳柏惟罷免案還是在8月28日」。

費鴻泰呼籲，中選會主委要中立、超越黨派，大家都說李進勇就是民進黨的東廠、接受黨意，「這件事情就在考驗你，到底視聽民意還是民進黨中央的意見」。

陳玉珍表示，國民黨團支持公投延長，但是要有法律最為依據，因此要求下週起召開臨時會，藉由修正《公民投票法》完備相關機制，呼籲民進黨不要讓台灣變成獨裁國家、阻擋召開臨時會，應該扮演好立法院的角色。

陳玉珍強調，中選會不要為了顧好某人而玩弄國家法律，否則只會讓政府更加失去民心，因此要求立法院盡快召開臨時會、實施不在籍投票，以及為了避免民眾一再群聚，公投與罷免案應該同時舉行。

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