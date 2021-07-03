828罷免陳柏惟照辦！時程表一次看　刪Q總部籲審慎評估投票日

▲台灣基進立委陳柏惟。（資料照／記者游瓊華翻攝）



政治中心／綜合報導

中選會2日宣布828四項公投案延期，罷免陳柏惟選舉如期舉行，相關時程表也一併公布。由於正值防疫期間，「刪Q總部」憂心恐怕有群聚感染風險，希望能延期，而陳柏惟辦公室執行長李雨蓁表示，應以防疫為優先。

全國三級警戒至7月12日為止，中選會2日決議，將原定8月28日舉辦的四項公投延後至12月18日舉行。會議中也宣告陳柏惟罷免案成立，通過該罷免案定於110年8月28日（星期六）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

不過，刪Q總部不滿中選會的決議，隨後發聲明指出，陳柏惟，這個投票跟你息息相關，民進黨將要傾全黨之力來救援你，難道你要眼睜睜看著要支持你的人，冒著染疫、群聚風險來投票嗎？公投可以延後、但罷免卻不能延後，「我們台中第二選區公民的命就不是命？」

刪Q總部認為，罷免或選舉都是一時的，雖然我們努力了這麼久的時間，但在疫情嚴峻的時刻，都應該放下成見，無論你是贊成或反對罷免。

刪Q總部也說，我們希望罷免不適任的立委，但我們更希望生活在這塊土地的鄉親們都能平安健康，請中央選舉委員會的委員們，能夠審慎地評估投票日期「為人民忍耐、為人命忍耐」。同島一命！天佑台灣！

李雨蓁表示表示，這段這段期間無論是面臨疫情或罷免等議題，陳柏惟對團隊的要求都是，「盡忠職守、全力以赴；篳路藍縷、無怨無悔；齊心防疫、台灣平安」。她也轉達陳柏惟回應，認為目前一切以防疫為優先，也感謝大家的關心。

罷免陳柏惟提案領銜人楊文元提出罷免陳柏惟4大理由，包括一、政見承諾持續跳票，包括中火停機一天也做不到；二、陳柏惟身為台中立委，卻不關心選區，全國廣開服務處，從桃園、新竹再開到台南，跟前議員王浩宇一樣是「全國不分區」。

三、陳柏惟在立法院和社群媒體發言和行為都是「大港你贏了」、「我很會打架啦」、「一打三十五」，令人無言；四、人民就是不想吃萊豬，陳柏惟卻一路護航，還拍片說蜜汁火腿超好吃，萊豬表決上贊成萊豬進口，把台中第二選區人民的食安和健康放在哪裡？

陳柏惟罷免案重要工作日程如下：

（一） 110年7月2日 罷免案成立之宣告

（二） 110年7月12日前 被罷免人提出答辯書

（三） 110年7月15日前 發布罷免公告

（四） 110年8月8日 投票人名冊編造完成

（五） 110年8月18日至8月27日 辦理公辦電視罷免說明會

（六） 110年8月24日前 公告罷免投票人人數

（七） 110年8月28日 投票、開票

（八） 110年9月3日前 審定罷免投票結果

（九） 110年9月3日 公告罷免投票結果

（十）110年12月24日 公告公民投票結果

▼罷免陳柏惟「刪Q總部」提議領銜人向中選會提案。7月2日宣告成案並於8月28日投票。（資料照／記者屠惠剛攝）



