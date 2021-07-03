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疫情嚴峻疫苗很缺　台中藍營要求3Q罷免案比照公投延期

▲▼台中國民黨議員表示，疫情仍然嚴峻，疫苗也很缺，呼籲3Q罷免案比照公投延期。（圖／國民黨團提供）

▲▼台中國民黨議員表示，疫情仍然嚴峻，疫苗也很缺，呼籲3Q罷免案比照公投延期。（圖／國民黨團提供）

記者鄧木卿／台中報導

中選會決定8月28日舉行台中立委第二選區陳柏惟罷免投票，台中市議會國民黨團3日表示，疫情仍然嚴峻，加上疫苗嚴重不足，不該讓鄉親和投開票工作人員曝露在染疫風險中，呼籲中選會比照公投四案延期投票。

▲▼台中國民黨議員表示，疫情仍然嚴峻，疫苗也很缺，呼籲3Q罷免案比照公投延期。（圖／國民黨團提供）

黨團執行長吳瓊華表示，罷免權是憲法賦予人民的寶貴權利，這次台灣基進黨立委陳柏惟的罷免案，係由非政黨的素人楊文元領銜提案，能夠在沒有政黨奧援的情況下成案，實屬珍貴。

▲▼台中國民黨議員表示，疫情仍然嚴峻，疫苗也很缺，呼籲3Q罷免案比照公投延期。（圖／國民黨團提供）

但是當前仍處在三級警戒，大多數國民都還沒有接種疫苗，如果貿然就在8月28日舉行罷免投票，龐大的選務工作人員以及台中市第二選舉區的29萬餘名鄉親，都得冒著染疫的風險前往投開票，恐會因為心理壓力與生命安全考量，導致選務工作進展不力，並因而壓低投票率，形成變相剝奪國民罷免權的情況。

黨團副書記長林碧秀也接到許多選民反映，「我們希望罷免不適任的立委，但同時也希望左鄰右舍的鄉親們出門投票都能平安健康」，「請中選會不要利用疫情，讓陳柏惟繼續把我們海線與霧峰的名聲搞爛下去」。

林說，中選會既然能基於疫情考量，做出公投四案延期的決議，也請中選會在7月12日第三級防疫期限結束後，儘速召開專家委員會議，考量疫情發展與疫苗施打狀況，對罷免投票日期做出適當調整。

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