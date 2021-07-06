張上淳稱國內新冠高死亡率因為DNR　李德維批：致死率高的託辭！

▲指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（資料照／指揮中心）



記者杜冠霖／台北報導

國內新冠肺炎致死率破4.5%，高於全球平均值。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨(5日)解釋，死亡率高跟家屬具有DNR觀念有關，對此，國民黨立委李德維質疑，哪個放棄急救的案例不是出於醫生的建議？「國人都相當尊重張上淳教授的專業，但這是什麼話？」

張上淳指出，國內新冠疫情致死率高其中一個原因在於，許多患者若接受插管治療還有很大的挽救機會，或許是家屬不願意看到親人忍受插管的不適，因此選擇放棄治療。

對於這樣的說法，李德維今在臉書發文表示，哪位家屬會平白無故放棄急救、哪個放棄急救的病例不是出於醫師建議？「結果這些生離死別的痛苦決定，竟然被指揮中心拿來當成國內新冠肺炎致死率高的託辭！」

李德維指出，在同一段發言中，張上淳也坦承，疫情爆發初期病房不足、醫療量能不足、被證實有效的單株抗體藥物也是後來才採購，「你既然都知道政府有這麼多應該準備、卻沒有備妥的疏漏，自己長期作為決策核心，根本已經失職。」

對於單株抗體進口時間的問題，張上淳解釋，從過往和瑞德西韋的經驗相似，當初去年也談好可以給我們，但後來發現國內確診個案少，就不給我們，寧願先給嚴重國家，在沒有疫情、個案有限的情況下，會優先給其他國家。