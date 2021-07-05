「郭台銘、台積電進口BNT應該有譜」　李德維：府院黨開始搶功

▲郭台銘、劉德音與蔡英文商討BNT疫苗進口一事。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

針對鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會﹑台積電購買BNT疫苗一事，《路透社》日前報導指出兩家企業已經和上海復星達成初步協定，對此，國民黨立委李德維5日表示，輝瑞BNT疫苗進口應該有譜了，之所以肯定，「是因為府院黨開始搶功！」

李德維5日透過臉書發文指出，上週部分親綠媒體已經開始放消息，有新聞網說多虧行政院政務委員羅秉成幫忙，另一家新聞網則強調德國政府出手相助，「而這些報導的動機與筆觸，昭然若揭，就是要模糊焦點，鴻海與台積電的疫苗交易，還是透過上海復星，繞回東洋模式完成。」

李德維指出，民進黨政府終究無法解釋，為了抗中、反中，無視商業代理機制，硬是抵制上海復星與「東洋模式」，結果就是虛耗大半年，置國人生命與生計於險境。「如果去年10月，當東洋生技以有條件授權來洽商時，指揮中心就直接採購3000萬劑，會不會如今600多位的死者，其中有些人就能逃過一劫？」

李德維表示，即便鴻海與台積電，加上慈濟出手，採購量還是不夠全民施打兩劑，更別說是為了防範變異病毒的第三劑。既然鴻海與台積電已經把路走通了，中國代理與上海復星也不再是問題，政府應該趕緊追加採購，「編了數百億元預算，結果被捐贈的比買到的多、民間買到的比政府買到的好，民進黨政府的黑色幽默，我們無福消受。」

▼李德維認為BNT進口應該有譜。（圖／翻攝李德維臉書）

