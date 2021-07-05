675例重症個案死亡分析！張上淳：平均年齡73歲「9成有潛在疾病」

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。



記者趙于婷／台北報導

台灣這波本土疫情累計確診1萬多例，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳今指出，重症個案到昨天為止有675例死亡分析，主要年齡分佈還是60歲以上最多，將近9成，平均年齡是73歲，9成都有潛在疾病。

張上淳表示，從5/11統計到昨天，本土確診總共有13,600多例，男女大約各半，年齡層主要集中在50~60歲，其次是30~40歲，平均年齡49歲，而重症個案累計有2,172位，占比接近20%。

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而重症個案到昨天為止有675例死亡案例分析，其中男性占比比較多，約64%左右，年齡分佈主要還是60歲以上占最多，將近9成，平均年齡是73歲。另外，根據統計，60歲以下的個案死亡率2.0%或1.0%以下，但60~69歲就升高到6.6%，70~79歲則是15.3%，而80歲以上超過1/3，甚至4.6%會發生死亡狀況。

若以發病週數來看，從第19週開始，個案數大量增加，20週確診個案數最多，其中19~20週發病個案死亡率相對較高，近20%會變成重症。

而在死亡狀況方面，張上淳說，一直觀察到26週，個案死亡率其實一直持續下降，現在降到1%以下，不過最近兩周還需要觀察一段時間，要看後續會不會出現其他狀況，但隨週數發病，重症個案死亡率確實越來越低。

張上淳強調，分析前100個死亡年齡分布跟600死亡平均年齡73歲，比較完整資料有82案，其中可看到，9成5有潛在疾病，最多是高血壓、糖尿病，尤其年紀大的人，通常有多種潛伏疾病，根據統計，超過7成有2、3種疾病同時在身上，也是比較容易死亡高風險因子。