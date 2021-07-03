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里長轟虎林專案「整死基層」　許淑華：柯文哲捅婁子卻要里長擦屁股

▲虎林專案開放民眾登記PCR，每里限額四百名。（圖／記者邱顯燁攝）

▲虎林專案開放民眾登記PCR，每里限額400名。（圖／記者邱顯燁攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲表示，發現虎林街附近出現零星感染源，4日將啟動「虎林專案」，在永吉國小進行大規模PCR篩檢，造冊人數3300位；柯文哲也指出，6月1日至7月3日虎林街（含鄰近巷弄）統計共13戶確診，總確診人數30人。但台北市議員許淑華表示，柯文哲口中的30人顯然是幾週前的事，明明有一個月的時間可以疫調匡列、做篩檢，柯文哲卻擺爛不做，還好意思叫里長幫忙，且只給一天就要造冊完畢。許淑華批評柯文哲，自己捅出的婁子還要里長來幫你擦屁股。

針對虎林專案造冊，有里長抱怨「明天要快篩（PCR）今天才要我造冊，這是在整死我們基層嗎？」許淑華表示，請問柯市長，篩檢是這樣篩的嗎？給一個里400個篩檢名額，要里長自己造冊、自己通知里民去篩檢，里長們整天都在協助里民預約疫苗施打，突然叫他們生出400人篩檢名單，搞得勞師動眾，重點是，疫調匡列篩檢明明是你台北市政府的責任。

▲許淑華特別框出信義區確診數。（圖／翻攝自Facebook／許淑華Hsu Shu-Hua）

▲許淑華特別框出信義區確診數。（圖／翻攝自Facebook／許淑華Hsu Shu-Hua）

許淑華拿出北市3日公布的各行政區確診數據質疑，今天公布信義區近三週的確診人數分別是13人、11人、4人，請問柯市長口中「虎林街熱區」的確診者究竟是什麼時候確診的？是本週這4人嗎？還是更早？柯文哲說6月1日至7月3日虎林街含鄰近巷弄總確診人數30人，「很顯然，他們確診是幾週前的事」。

「你明明有一個月的時間可以做疫調、做匡列、做篩檢，你擺爛不做還好意思叫里長幫你，而且只給一天的時間就要造冊完畢，里長無論是礙於你的壓力也好、出自於關心里民也罷，卻是想幫也不知道怎麼幫，柯文哲沒有肩膀承擔責任，自己捅出的婁子還要里長來幫你擦屁股！」許淑華如此批評。

她也說，奉勸柯文哲真的要勇於承擔責任，現在的問題就是里長已經不知道該怎麼造冊，甚至直接通知里民明天到現場排隊等候，這難道不會形成另一種群聚風險？請柯文哲收起傲慢、停止擺爛、確實疫調、公布疫調匡列結果並確實篩檢，自己的責任自己扛。

此外，許淑華用Hashtag強調，「疫調匡列篩檢是台北市政府的責任」、「虎林專案怎麼會叫里長去造冊」、「23位確診不快篩現在4位確診卻要快篩」、「一個月後才要快篩（PCR）這是要讓居民恐慌」。

▼虎林專案。（圖／北市府提供）

▼虎林專案。（圖／北市府提供）

▲▼北市虎林專案。（圖／北市府提供）

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