恐嚇電話刷一排苗栗議員！喊撤換衛生局長　賴品妤嗆：黑道治縣

記者黃孟珍、林冠吟／苗栗報導

苗栗縣議員要求撤換衛生局長卻遭到電話恐嚇！苗栗縣議會2日召開第5次定期會議，9名跨黨派議員含曾玟學在內，聯合要求撤換衛生局長，質疑疫情失控張蕊仙失職。不過晚間卻傳出，民進黨議員陳光軒、無黨籍議員曾玟學、黎煥強等就接到同一名男子的恐嚇電話，曾玟學的女友民進黨立委賴品妤也怒轟「是黑道治縣嗎？」苗栗縣警局獲報後介入調查，目前已釐清男子身分將通知其到案說明。

▲苗栗縣衛生局長張蕊仙，遭9跨黨派議員要求撤換。（圖／記者黃孟珍攝）



苗栗縣日前爆發電子大廠群聚感染，感染範圍擴及3廠，其中台灣IC大廠京元電子更是重災區之一。2日苗栗縣議會召開第5次定期會議，曾玟學等議員聯合9名縣議員，就提出質疑，認為縣內疫情擴散衛生局局長張蕊仙失職，要求徐耀昌撤換衛生局長，卻在晚間7時許左右陸續接到恐嚇電話。

▲無黨籍苗栗縣議員黎煥強（左3）等9位議員，質疑衛生局長張蕊仙防疫失職，要求撤換，未料晚間就接到恐嚇電話。（圖／議員黎煥強提供，下同）



據了解，黎煥強等人2日晚間7時許左右，先後接獲區碼為03的來電，男子先是表明「很支持你們這樣年輕議員」，不過話鋒一轉就表示要黎煥強等人「不要這樣欺負小女生」，「做不好教她就好了」，「應該要跟縣長和局長合作去解決問題，不是去刁難她」，最後可能因未獲得議員正面回應，口氣轉硬直嗆，「當議員態度不要那麼囂張」、「等你沒當議員等著被修理」、「改天換我們上網修理你」等語。

▲苗栗縣議員曾玟學和黎煥強2日晚間接獲恐嚇電話，曾玟學質疑為何不明人士可以有多位議員的私人電話？（圖／翻攝自臉書）



曾玟學接獲恐嚇電話表示，民代基於職責監督縣府本就天經地義，對於縣內疫情擴散與疫苗施打等種種措施，也有向張蕊仙提出具體建議，不過其失能、失職造成縣內疫苗施打混亂等事實，要求徐耀昌撤換失能的衛生局長，是基於職責。而這位不明人士為什麼可以有這麼多議員的私人電話，才應該是需要被關注的地方。

曾玟學的女友民進黨立委賴品妤也在臉書上砲轟，指出民代監督政府天經地義，為什麼一個打嗆聲恐嚇電話的人會有每一個議員的私人手機？直言「現在是黑道治縣嗎？」

▲賴品妤接獲消息後在臉書PO文直嗆「黑道治縣」嗎？。（圖／翻攝自賴品妤臉書）



苗栗縣警局刑大隊長游文勝也指出，有關縣內議員接獲恐嚇電話一事，苗栗縣警局已成立專案小組偵辦，並報請檢察官指揮偵辦，連夜派員前往男子住處查緝，不過由於該名男子逃避警方追查，且拒絕對外聯繫，待男子到案後，將會依恐嚇危害安全罪移送苗栗地檢署偵辦。