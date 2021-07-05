台北防疫慘！財經網美酸「不如侯友宜」　台大醫爆：我們怕柯P回來

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

記者施怡妏／綜合報導

台北市單日確診連續4天居冠，超越一直以來都是第一名的新北市，不少人認為台北市長柯文哲的防疫出問題，財經網友胡采蘋直言，柯文哲真的不如新北市長侯友宜，是文憑社會最失敗的範例，認為台北市防疫慘敗，是因為柯市長目空一切，無法團結人群作戰。還有網友搖頭感嘆，「聰明反被總明誤」。

胡采蘋稍早在臉書「Emmy追劇時間」發文，新北市從一開始疫情失控，到現在慢慢好起來，證明即使不像陳其邁、柯文哲那樣擁有醫學知識的人，也可以透過學習與努力處理好事情，「而柯市長則是文憑社會最失敗的範例，自認擁有頂尖醫學知識，然而目空一切，無法團結人群作戰，導致北市疫情慘敗」。

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胡采蘋說道，認識非常多台大醫學系畢業生和台大醫生，很慶幸他們都不像柯文著一樣，「只能說我們還是比較幸運的」，並分享美國人的價值觀，聽說無數例子，美國人更重視一開始普通、但慢慢成功的人，因為能從普通或失敗中學習、變好，「才表示你有學習曲線，能慢慢掌握住成功的方法」。

▲網友透露，台大醫生都不想要柯P回去醫界。（圖／翻攝自Facebook／Emmy追劇時間）

貼文一出，網友們表示，「宜蘭、苗栗、台中就乖乖學著做，不然就是請中央幫忙，疫情也穩了下來，就偏偏台北毛最多」、「他就是仗著自己專業，然後傲慢了，最後大家才發現，原來最不專業的就是他」、「過去一個月，一直在聽台北市長一本正經的講，台北市已知用火。」

其中一名網友透露，「當時柯P選市長，在台大醫院獲得極高的支持率，『因為我們都怕他回來』，一位台大醫生朋友告訴我，當時還滿臉疑惑的」。底下也有網友表示，身邊在台大醫院的醫生好友，也曾經說過一樣的話。