蔡壁如重申封城論逆柯P　「新棉被拿到太陽下還是有灰塵」　

▲蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

民眾黨立委蔡壁如4日指出除非封城，否則不可能真的清零，此話被認為，打臉台北市長柯文哲精準疫調進行清零的說法。柯文哲5日表示，清零是目標，在沒疫苗的狀況下，不清零沒辦法解除管制，除非永遠鎖國，否則還是會有病毒進來。事後，蔡壁如透過臉書強調，除非封城，否則不切實際。

蔡壁如表示，清零，誰不想？當然希望能夠清零，但我再說一次，除非封城，否則不切實際，即便是一條新的棉被，每天拿到太陽底下，用撢子打一打，都會有灰塵，要做到零灰塵，除非把棉被送到無塵室，病毒清零，也是如此。

另一方面，對於北市府被質疑沒做疫調，蔡壁如引述「曾參殺人」的故事，聲援北市府。她指出，春秋時期，有個名叫曾參的人，是孔子的得意門生，在孔子的家鄉也有一人叫曾參，他殺了人，於是就有人跟曾參的母親說「你兒子殺人了」，第一個人這麼說的時候，曾母不相信，但當有第二個、第三個人都這麼說的時候，曾母信了，不但信了，而且因為害怕誅連自己，驚慌失措逃走了，曾參當時師從孔子，是有名的聖人，且勤奮好學，但在謠言的傳播下，連自己的親生母親都信以為真了。

蔡壁如批評，綠營從中央官員、民代、到地方議員、名嘴，透過電視、報紙、網路口徑一致，鋪天蓋地說「台北市不疫調、不匡列」，民眾能不相信嗎？從疫情發生到現在，台北市不但有做疫調，還做精準疫調，每一個個案都做了紀錄而且完整上傳到中央，「我不懂，陳時中部長，你為何可以睜眼說瞎話？」