柯文哲嘆台灣「政媒合一」！孫大千：民進黨變另一法西斯政權

▲針對施景中說法，柯文哲批台灣政媒合一，「連知識分子都相信。」（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台北市政府4日啟動虎林專案，台大醫院婦產科醫師施景中表示，台北市在疫情爆發後不疫調、不匡列，導致疫情持續延燒。事後施景中雖在臉書道歉，但仍遭台北市長柯文哲批評，「台灣政媒合一，每天做假新聞，最後連知識分子都相信。」對此，國民黨籍前立委孫大千認為，台灣進入政媒合一的時代，就是從民進黨強行對中天新聞撤照那一刻開始。

孫大千5日在臉書表示，中天新聞被撤照後，台灣就正式進入了「政媒合一」的時代，民進黨政府和綠色媒體開始聯手對台灣人民進行集體洗腦。他認為，因為政媒合一，所以在過去一年中，陳時中被塑造成為一尊不能挑戰和不容懷疑的防疫大神，「所有和陳時中意見不同的學者專家都被綠色名嘴、側翼、和網軍全面出征，所以全民順時中成為主流。」

▲孫大千在臉書發表對「政媒合一」看法。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）

孫大千接著指出，在全民毫無保留的「順時中」之後，台灣人民卻被迫付出慘痛的代價，本土疫情的爆發，無情的戳破了指揮中心的謊言，「面對Alpha變種病毒來襲，台灣要疫苗沒疫苗，要快篩沒快篩，要PCR沒PCR，要病房沒病房，要醫療神器沒有醫療神器，超過1.5萬人的確診和超過600人的犧牲，不正是政媒合一讓台灣所付出的慘痛代價嗎？」

孫大千提到，也因為政媒合一，所以，綠營名嘴和側翼自恃戰功彪炳，自我膨脹到極點，「所以，會有名嘴透過管道向總統府要求莫德納疫苗；所以，當內部矛盾導致大規模火拼時，名嘴可以點名威脅蔡英文表態選邊站；所以，名嘴往往能夠在每天指揮中心記者會之前提早披露訊息；所以，連施景中這樣的醫界人士都會受到誤導，而做出了錯誤的評論。」

▲國民黨籍前立委孫大千。（圖／資料照）

孫大千說，這些的結果，就造成無辜的台灣人民成為了這群名嘴和側翼爭取榮華富貴的墊腳石，而柯文哲只是點出了當前台灣政壇的日常和隱憂，「政媒合一的巨獸必然將會把民進黨變成另一個法西斯政權。」

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