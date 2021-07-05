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高雄72歲以上長輩接種率達7成　不在籍者6日也可打疫苗了

▲高雄市府5日召開記者會。（圖／高雄市府提供）

▲高雄市長者接種統計。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市計畫將於7月6日，為72歲以上及住高雄但戶籍在外地的長輩補打疫苗，一共提供6大接種站，希望讓更多長輩來打疫苗，也避免接種站人擠人，只要登入長輩補接種查詢系統，根據居住地從區到里輸入後，就會顯示時間地點，分批去施打。

▲高雄市府5日召開記者會。（圖／高雄市府提供）

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▲高雄開放非在籍長輩補打。（圖／高雄市府提供）

高雄市長者接種75歲以上接種率67.1%，72至74歲接種率76.9%，合計72歲以上接種率達到70%，高雄市長陳其邁表示，全高雄市的疫苗覆蓋率已達11.4%。

▲高雄市府5日召開記者會。（圖／高雄市府提供）

▲可根據系統查詢接種時間。（圖／高雄市府提供）

高雄市也開放72歲以上長輩，包含不在籍者的疫苗補打，只要7月6日上午8時30分至11時30分，下午14時至17時補打，攜帶意願書、身分證、健保卡到6大接種站，包含美濃國中體育館、高雄展覽館、鳳山體育館、高雄科技大學楠梓校區體育館、巨蛋體育館、岡山農工，即可施打疫苗。

陳其邁提醒，避免客滿狀況，補打要分時間去，只要登入長輩補接種查詢系統，根據居住地從區到里輸入後，就會顯示時間地點，分批去施打，他呼籲不要七早八早就去排隊，強調：「等到你打完我才收攤。」

時間對我們來說完全沒用！

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