被蔡壁如用「封城說」打臉　柯文哲：不清零無法解除管制

記者袁茵／台北報導

柯文哲過去認為，疫苗是最終解決疫情方法，北市現階段採取精準疫調進行清零，不過民眾黨立委蔡壁如認為，除非封城，否則不可能真的清零。面對蔡壁如言論，柯文哲5日表示，清零是目標，若在沒疫苗的狀況下，不清零是沒辦法解除管制；不過就算控制下來，除非台灣永遠鎖國，不然入境旅客全做3次篩檢，若一天有10萬人，「有可能這樣做嗎？」

台北市政府5日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對開放7家醫院免費做PCR、虎林專案後續、南機場社區爆逾10例確診、柯文哲昨稱第七類是特權疫苗遭綠委批評、立委蔡壁如稱除非封城否則無法清零等問題進行回應。

柯文哲指出，事實上看數字可以得知，台北市把批發市場案例扣掉，仍然降很快，雙北確診數量還是在下降，不過問題是「防不勝防」，所以「清零是目標，如果沒有疫苗，不清零沒辦法解除管制。」新常態就是強調與狼共舞、與疫情共存，這是台灣社會必須要討論的。

柯文哲認為，確診數會一直下降，雖然一開始有批發市場感染，但只要知道就能處理，所以有辦法控制下來，只是就算控制到0，除非台灣永遠鎖國，不然還是可能會有確診者跑進來，「如果入境旅客全做3次篩檢，那一天入境200個可以，但若一天到10萬個，有可能這樣做嗎？我很懷疑！」

柯文哲強調，終究還是打疫苗，他猜測未來國際上會有「疫苗護照」，也就是打滿2劑疫苗就給國際通用護照，畢竟不可能入境管制14天、做3次篩檢，「這不可能啦！」如果一個社會要靠每週做篩檢，「不切實際啦！」

▼柯文哲出席防疫記者會。（資料圖／北市府提供）