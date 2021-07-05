高雄傳強徵國軍莫德納疫苗　市府斥烏龍爆料：緊急調度已歸還

▲高雄市府5日召開記者會。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市府5日召開防疫會議會後記者會，針對媒體提問有關「高雄市強行徵用軍方疫苗」一事，強調是烏龍爆料，高雄市政強調，因社區接種踴躍，7月4日有短缺狀況，因此緊急報請衛福部協調國防部調度，並於1天內獲配疫苗後於隔天5日中午就歸還。

針對媒體提問有國軍在臉書社團指控，高雄市政府強行徵收原本要撥給國軍的莫德納，衛生局簡任技正潘炤穎指出，「這完全是烏龍爆料，是不實的假消息，高市府嚴正駁斥」，他指出，地方政府配合中央依據當地風險，像是船員及批發市場及幼兒園等依據狀況調用疫苗，是中央和地方合理調度，他還原，7月1日至4日總接種數量是7萬6579劑，中央疫苗給的是7萬2千劑，有個缺口，所以4日緊急報請衛福部協調國防部調度，並於1天內獲配疫苗後於5日中午歸還。

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陳其邁也表示，像船員、批發市場、監所人員，中央還沒撥疫苗但名單已經到了，根據專案施打，先從高雄市自己的疫苗挪一部份，等中央撥補下來就會還回去，這是中央地方施打疫苗的合作和協調，感謝衛福部和國防部調度。

時間對我們來說完全沒用！

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