　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

這些人打不到疫苗！他怒曬1公文「酸爆陳時中」：推得一乾二凈

▲▼葉元之公開1公文，砲打中央。（圖／葉元之臉書、指揮中心提供）

▲葉元之公開1公文，砲打中央。（圖／葉元之臉書、指揮中心提供）

記者邱晟軒／綜合報導

疫苗施打對象第七類，包括北北基桃的外送員，還有計程車司機都有被納入，卻漏掉台北公車駕駛及北捷站務人員。對此，新北市議員葉元之今（5日）在臉書上曬出一張公文痛批，這真是一個官僚不接地氣、鬼打牆的指揮中心，「陳時中真是太極拳的高手，推得一乾二淨。」

針對疫苗優先施打順序喬不定，葉元之今發文指出，自從行政院開放美食平台外送員可打疫苗後，就收到很多餐廳、速食業自聘外送員的陳情，認為工作性質和美食外送員一樣，應該也可列為第七類疫苗施打對象，當然我們都有請市政府向中央反映，「但喊了半天都沒什麼用」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼葉元之公開1公文，砲打中央。（圖／葉元之臉書、指揮中心提供）

▲葉元之公開經濟部公文。（圖／葉元之臉書）

葉元之表示，陳時中對此曾回應，表示第7類人員由主管單位列冊，未納名冊的民眾可向主管單位反映，還說「有需要的話可以再報上來，指揮中心無法瞭解每個行業。」對於陳時中的回應，葉元之酸爆「高手！陳時中真是太極拳的高手，推得一乾二淨。」

他認為，餐廳的主管機關就是經濟部，事實上，新北市政府經發局在6月底就曾發文給經濟部，建議各公司行號自雇送貨員、司機，應列為第七類施打對象，但經濟部並沒有要轉知CDC的意思，在給新北市政府的回函中，只是重述中央疫情中心已將「運輸與倉儲業者」列為第七類，而且加了一句，這是歸交通部管，「這不就是鬼打牆嗎？」

葉元之說，陳時中請民眾若覺得有施打疫苗必要，可向主管機關經濟部反映轉報CDC，可是主管機關收到民眾需求後，卻只是重述CDC現行的規定，「這麼不接地氣的防疫機關，防疫怎麼會好？真的是爛政府！」

▲▼指揮中心9日公布最新疫苗施打順序名單，其中第7類對象新增「國家關鍵設施必要人員」，包括交通領域、運輸及倉儲業者，在新冠肺炎疫情維持三級警戒之下，物流外送需求大增，過程有高度染疫風險，交通部表示美食外送員等也屬於貨運、物流、倉儲的概念，目前正在研議釐清如何規納入第七類名單中,宅急便,送貨員,包裹,宅配,兼職,foodpanda,機車,宅經濟,戶外工作者。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心公布第7類疫苗施打對象。（圖／記者李毓康攝）

葉元之還透露一名媽媽受疫情影響被迫放無薪假，最近才改去當外送員，並向他陳請「美食平台的造冊很奇怪，新進的外送員，現在也有外送，但公司說只有6月24日之前接過單的才能造冊，難道，只有24日前接過單的外送員才有染疫風險，25日後加入的外送員自帶金剛不壞之身？」

最後他呼籲，在三級警戒的生活中，所有外送員都是穩定社會運作的重要力量，應該不分行業及年資，都獲得一定保護，「希望中央大員們多能了解基層的心聲，多接地氣，趕快將同性質的行業納入吧！不要老是坐在辦公室防疫，任由官僚機構互推責任。」

貼文曝光後，引起許多網友熱議，「可以說爛到爆嗎？」、「推、拖、拉、扯、混！」、「送貨員、司機比第二類一些公務員危險多了吧，看到一些高官厚祿跑去打，卻對平民百姓跑去擋，真的不恥」、「顏色防疫持續存在很不應該！」、「疫苗買夠全民能接種就不用這樣推來推去了⋯⋯看到心累啊」。

▲▼COVID-19疫苗接種第七類對象主管機管。（圖／指揮中心提供） 

ET快訊
「清零不是天方夜譚！」　他分析數據酸：唯獨1縣市非常可惜
快訊／凱特王妃隔離中　曾與確診者接觸
上海人虧台灣要加油　台大醫曝「陸超嚴格1手段」：這樣搞0境外
他拍數十女「全裸辣照」曝光！　年紀最小才15歲
屏東Delta+1足跡曝　同車20人PCR採檢
快訊／新北首例打莫德納疫苗死亡！　64歲男接種2天後過世
他冒Delta兩症狀還躲起來！　屏東檢疫男流鼻水落網
快訊／打完AZ後不適！台東志航基地地勤送加護病房　裝葉克膜搶
黃偉哲開轟柯文哲！「全國民眾都在忍雙北」：疫苗也給你們打到滿
陳其邁曝「微解封措施」！　還要注意雙北、屏東2關鍵

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

烟花颱風「可能突襲生成」　今晚快閃掃南方海面！降雨熱區曝

疫情結束想做這件事！妹子竟大推「被關起來」：還能突破自我

打AZ要暫緩捐血14天！醫解釋「關鍵原因」：莫德納不受限

台北防疫慘！財經網美酸「不如侯友宜」　台大醫爆：我們怕柯P回來

陳思宇發文罵許淑華造謠！　結果被鄉民抓包「照片P錯人」

快訊／打完AZ後不適！台東志航基地地勤送加護病房　裝葉克膜搶救中

善耕365／做公益不必等長大　這5招灌輸孩子慈善觀念！

疫情相挺我們一起！助餐助菜為醫護打氣　頂新和德率先響應

陳其邁曝微解封2關鍵！雙北屏東做到這件事　7月中先開放室外公共空間

上海人虧台灣要加油！台大醫曝「大陸超嚴格1手段」：這樣搞0境外

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

王嘉爾剩一根柱子也要《KICK BACK》　「你唔好kick啦」比Lucas還愛跳XD

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

守前線抗疫！每周「忍痛篩檢捅鼻」　護理師吐心聲：拜託疫情快結束...

鼠薯苦練林志穎舞曲神似「閃電五連鞭」　本尊看完：有進步空間XD

「烟花」颱風恐生成！曝模擬路徑　低壓移入變天、午後雷雨擴大

烟花颱風「可能突襲生成」　今晚快閃掃南方海面！降雨熱區曝

疫情結束想做這件事！妹子竟大推「被關起來」：還能突破自我

打AZ要暫緩捐血14天！醫解釋「關鍵原因」：莫德納不受限

台北防疫慘！財經網美酸「不如侯友宜」　台大醫爆：我們怕柯P回來

陳思宇發文罵許淑華造謠！　結果被鄉民抓包「照片P錯人」

快訊／打完AZ後不適！台東志航基地地勤送加護病房　裝葉克膜搶救中

善耕365／做公益不必等長大　這5招灌輸孩子慈善觀念！

疫情相挺我們一起！助餐助菜為醫護打氣　頂新和德率先響應

陳其邁曝微解封2關鍵！雙北屏東做到這件事　7月中先開放室外公共空間

上海人虧台灣要加油！台大醫曝「大陸超嚴格1手段」：這樣搞0境外

Delta大魔王蔓延百國！防堵奇招一次看：日本狂篩PCR、3國重祭限制

元大期貨發1萬防疫津貼給員工　疫情間更打造全新數位金融服務

疫期宅在家「發現最愛」　單親媽謝慧謹：牠和我寸步不離

衝破「房價天花板」！六都5月最貴社區曝光　周董家身價不敗

奴才獨吞3顆包子！　拉拉母女秒擺「同款債主臉」狠瞪：快交出來

半夜醒來小貓消失了！　回頭見嬰兒床「毛手勾孩」入睡身影萌翻

邦威確定代表墨西哥打東奧！富邦悍將給予祝福

宋慧喬半躺、扶額「霸總」氣場狂洩　冷豔風造型太帥網瘋喊：宋老闆

老婆懷雙胞胎女兒、陳凱倫開心泛淚　擔心11月預產期還在球季

現代Santa Fe渦輪油電第4季交車　Kona EV、Ioniq 5導入時間曝光

15歲女月事沒來過...醫見「暗黑祕密」　媽落淚坦承：我想要男嬰

生活熱門新聞

快訊／今新增28例本土！屏東再爆1病例

烟花最快下午成颱！風雨時程出爐

台北足跡一次看！網酸爆...柯P深夜解答

大陸現況曝！他見「台灣還在管制」狂搖頭

雨彈來了！北部4縣市大雨特報

「阿北即使初四！台北也不會有事」　醫曝因4字

7／12降級「不以縣市為單位」！陳時中再透露：會做熱區劃分

新光三越A11員工確診　5日休館

北市市場狂爆確診「中央數據卻下降」！陳時中曝原因

今增例本土　各縣市分佈曝光

「佳玲可能已嫁人」　前台大醫曝真正解封關鍵

準烟花狂飆「一成颱就會發警報」

台北今+15終於下降　網謝1人：還好你出手

表定900只來60人　醫師嘆：台灣人被寵壞

更多熱門

相關新聞

台南市85歲以上施打比率55.8％

台南市85歲以上施打比率55.8％

根據中央流行疫情指揮中心5日公告，全國新增28例本土個案，台南無新增本土確診病例，市長黃偉哲說，台南市自7月1日獲中央撥配莫德納疫苗後，統計至4日止已接種24541人，85歲以上全人口施打比率達55.8％、75至84歲施打比率為41.7％。

北市7醫院免費PCR「錢從哪來？」　柯文哲：災害準備金用完再來想

北市7醫院免費PCR「錢從哪來？」　柯文哲：災害準備金用完再來想

林姿妙：防疫期間外縣市民眾不要跨區移動

林姿妙：防疫期間外縣市民眾不要跨區移動

盧秀燕開放70歲以上長輩打莫德納

盧秀燕開放70歲以上長輩打莫德納

火化場外丟包確診者遺體！竹縣府將罰殯葬業者

火化場外丟包確診者遺體！竹縣府將罰殯葬業者

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫新北疫苗陳時中第七類外送員

讀者迴響

熱門新聞

左左右右要升國二了！近況照曝光

快訊／規劃712適度解封！蘇貞昌下令指揮中心籌備：訂出管制原則

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

孫協志陪遛狗「夏宇童摸肚」飄孕味！

洗屍水排溪中引恐慌　竹縣殯葬業再爆丟包確診者遺體

快訊／今新增28例本土！屏東再爆1病例

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

烟花最快下午成颱！風雨時程出爐

目睹愛妻被砂石車輾斃！他崩潰成魔遭毆

《性／生活》男星尺寸太驚人

網因一張照吵翻：先檢討各地好市多啦

台北足跡一次看！網酸爆...柯P深夜解答

被問「技巧最棒女優」！　清水健點名她神技

醫院副院長吞太多春藥上陣！女陪侍當場心臟驟停

大陸現況曝！他見「台灣還在管制」狂搖頭

更多

最夯影音

更多
有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手
臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面