這些人打不到疫苗！他怒曬1公文「酸爆陳時中」：推得一乾二凈

▲葉元之公開1公文，砲打中央。（圖／葉元之臉書、指揮中心提供）

記者邱晟軒／綜合報導

疫苗施打對象第七類，包括北北基桃的外送員，還有計程車司機都有被納入，卻漏掉台北公車駕駛及北捷站務人員。對此，新北市議員葉元之今（5日）在臉書上曬出一張公文痛批，這真是一個官僚不接地氣、鬼打牆的指揮中心，「陳時中真是太極拳的高手，推得一乾二淨。」

針對疫苗優先施打順序喬不定，葉元之今發文指出，自從行政院開放美食平台外送員可打疫苗後，就收到很多餐廳、速食業自聘外送員的陳情，認為工作性質和美食外送員一樣，應該也可列為第七類疫苗施打對象，當然我們都有請市政府向中央反映，「但喊了半天都沒什麼用」。

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▲葉元之公開經濟部公文。（圖／葉元之臉書）

葉元之表示，陳時中對此曾回應，表示第7類人員由主管單位列冊，未納名冊的民眾可向主管單位反映，還說「有需要的話可以再報上來，指揮中心無法瞭解每個行業。」對於陳時中的回應，葉元之酸爆「高手！陳時中真是太極拳的高手，推得一乾二淨。」

他認為，餐廳的主管機關就是經濟部，事實上，新北市政府經發局在6月底就曾發文給經濟部，建議各公司行號自雇送貨員、司機，應列為第七類施打對象，但經濟部並沒有要轉知CDC的意思，在給新北市政府的回函中，只是重述中央疫情中心已將「運輸與倉儲業者」列為第七類，而且加了一句，這是歸交通部管，「這不就是鬼打牆嗎？」

葉元之說，陳時中請民眾若覺得有施打疫苗必要，可向主管機關經濟部反映轉報CDC，可是主管機關收到民眾需求後，卻只是重述CDC現行的規定，「這麼不接地氣的防疫機關，防疫怎麼會好？真的是爛政府！」

▲指揮中心公布第7類疫苗施打對象。（圖／記者李毓康攝）

葉元之還透露一名媽媽受疫情影響被迫放無薪假，最近才改去當外送員，並向他陳請「美食平台的造冊很奇怪，新進的外送員，現在也有外送，但公司說只有6月24日之前接過單的才能造冊，難道，只有24日前接過單的外送員才有染疫風險，25日後加入的外送員自帶金剛不壞之身？」

最後他呼籲，在三級警戒的生活中，所有外送員都是穩定社會運作的重要力量，應該不分行業及年資，都獲得一定保護，「希望中央大員們多能了解基層的心聲，多接地氣，趕快將同性質的行業納入吧！不要老是坐在辦公室防疫，任由官僚機構互推責任。」

貼文曝光後，引起許多網友熱議，「可以說爛到爆嗎？」、「推、拖、拉、扯、混！」、「送貨員、司機比第二類一些公務員危險多了吧，看到一些高官厚祿跑去打，卻對平民百姓跑去擋，真的不恥」、「顏色防疫持續存在很不應該！」、「疫苗買夠全民能接種就不用這樣推來推去了⋯⋯看到心累啊」。