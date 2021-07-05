最新PCR出爐！高雄婦吐血陳屍85大樓　無明顯外傷將解剖查死因　

▲高雄85大樓日租套房發現一名女子陳屍在內。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

一名47歲蔣姓女子被發現陳屍高雄地標85大樓內的一間日租套房內，嘴角留有血跡，至於確切死因，由於死者沒有明顯外傷，只能透過解剖來認定，法醫也採集檢體快篩，結果為陰性，最新PCR採檢結果出爐，也是陰性。

這起案件發生在4日下午1點半左右，一名蔣姓女子因為2天沒有出門，敲門也沒有回應，員警獲報後破門進入，發現47歲的蔣女已倒臥在地板上，已氣絕多時，鑑識人員到場採證，門窗無遭破壞痕跡，屋內無打鬥痕跡，遺體無明顯外傷，依規定報請刑事相驗。

檢方表示，蔣女無明顯外傷，已死亡多時，將再擇期解剖複驗。另外，雖然蔣女並無居家隔離、檢疫或匡列資料。但法醫也採集檢體快篩，結果為陰性，最新PCR採檢結果出爐，也是陰性。

此案報案的是一名張姓清潔人員，她受長租套房的房東委託，定時替房客住客倒垃圾或更換床單，但這幾天張女敲了蔣女房門都沒回應，直覺有異決定報案，沒想到進門就見蔣女嘴角滲血水倒地。

據了解，蔣女是一名廚工，是獨自居在85大樓這間長租套房中，沒結過婚，但有一個女兒，尚未成年，目前人在新北唸書，已經通知她到高雄，得知此事後，她表示第一時間無法立刻下來處理，警方也聯繫不上其他親屬。

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