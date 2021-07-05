宜蘭不是後花園！林姿妙：防疫期間外縣市民眾不要跨區移動

▲外縣市遊客在網美景點三星落羽松等地留足跡，林姿妙強悍說：「宜蘭不是後花園，外縣市民眾不要來，好好待在家裡等…」。（圖／三星鄉公所提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

近來外縣市遊客湧進宜蘭，甚至在網美景點三星落羽松留下確診足跡等，一向個性溫和的宜蘭縣長林姿妙強悍說：「三級警戒，宜蘭不是後花園，請外縣市民眾不要跨區移動，疫情期間請好好待在家裡。」並正研議縣境各道路設置體溫量測站。

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林姿妙表示，近來外縣市遊客湧進宜蘭，甚至留下確診足跡，縣府正研擬設置體溫量測站，避免跨縣市非必要移動，她再次呼籲大家減少外出，才能盡快消弭疫情。

而且雖然現在是暑假期間，但還在三級警戒，宜蘭不是後花園，請外縣市民眾不要跨區移動，疫情期間請好好待在家裡，非必要不要外出，惟有嚴守防疫陣線，才能盡快消弭疫情。

另針對近來外縣市遊客湧進宜蘭，甚至有確診者留下縣內各地的足跡，已造成縣民的惶恐，縣府正研擬相關應對方案，如在縣境各道路設置體溫量測站，只要外縣市民眾進入宜蘭縣，一律量測體溫及實名制等措施，目前正在研擬相關方案並評估其可行性。

▲外縣市遊客在宜蘭留足跡，林姿妙強悍說：「宜蘭不是後花園，外縣市民眾不要來，好好待在家裡等…」。（圖／宜縣府提供）

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