亞洲「疫苗慌」有解？　南韓洽談代工10億劑mRNA疫苗

▲莫德納與輝瑞皆透過mRNA技術生產研發。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

南韓高級官員表示，當局目前與輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）等mRNA疫苗藥廠洽談，希望提供高達10億劑疫苗生產能力，減緩全球緊張疫苗供應鏈，尤其在接種率落後的亞洲國家，同時也幫助南韓邁向成為「疫苗製造核心」的目標。

南韓衛生部疫苗委員會主席李康浩（Lee Kang-ho）表示，目前mRNA疫苗藥廠不多，僅包括輝瑞、莫德納、德國CureVac與Biotech，無法滿足全球大量疫苗需求，南韓將持續與大型製藥公司洽談，希望透過設備與人力等資源，生產已開發mRNA疫苗。

據《路透社》報導，目前洽談進展不清楚，BioNTech拒絕置評，而莫德納與CureVac皆未做出回應，輝瑞發言人則強調，公司致力加強疫苗供應鏈，不過「沒有要公佈任何具體計畫。」

李康浩拒絕透露哪幾家藥廠有能力生產大量mRNA疫苗，不過政府人員表示，韓美製藥與「結核病疫苗」生產藥廠Quartis皆有足夠產能。韓美製藥強調，由於賽諾菲藥廠的糖尿病藥物項目停滯，因此能提供完善產能製造mRNA疫苗。

南韓已與阿斯利康（AZ）諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗與俄羅斯「史普尼克5號」疫苗達成協議，在國內代工生產，同時也和莫德納達成疫苗包裝、分瓶等協議。