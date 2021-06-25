竹市「傳產專案」移工篩檢　748人全陰性

▲篩檢的移工達748人，最後篩檢結果皆陰性。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應企業移工快篩需求，考量新竹市許多傳統產業是竹科的支援型產業鏈，也雇用外籍移工夥伴，市府自6月12日起與竹市醫師公會合作啟動「竹市傳產專案」，主動通知轄內傳產企業，提供有意願的企業移工「到廠篩檢」服務，截至6月24日昨日為止，共服務12家有意願的企業公司，篩檢的移工達748人，最後篩檢結果皆陰性。

林智堅表示，為防堵疫情波及企業，市府先後啟動「竹科專案」篩檢竹科5千名移工、以及「竹南專案」篩檢逾百位竹南廠從業人員，由於竹市傳統產業是竹科支援型產業鏈，移工也是企業重要生產人力，市府主動邀請各廠商為移工篩檢，並與竹市醫師公會組成醫護團隊赴廠採檢，專案啟動13天以來，共有12家企業提出需求，總計採檢748名移工。

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產業發展處處長張力可表示，竹市香山工業區雇用移工總數約有2千人，為避免企業群聚感染影響企業產能，市府透過「竹市傳產專案」主動出擊，邀請有意願的企業來做篩檢報名，希望找出潛在感染源，阻斷隱形傳播鏈，防止感染源進入社區，以讓企業安心持續經營。

產發處表示，在維持加強全國三級警戒等相關管制措施下，疫情較先前有稍緩，但防疫不能鬆懈，產發處呼籲市民朋友仍應確實遵守中央流行疫情指揮中心防疫規範，才能早日結束疫情，回歸正常生活。「竹市傳產專案」已完成階段性目標，未來市府也將持續與企業攜手防疫，提供企業相關支持，共同防堵疫情守護家園。

另，因全國三級警戒延長兩周，適逢明天周末，林智堅表示，疫情仍不容鬆懈，將強化各大賣場人流管控，並持續稽查戴口罩，請民眾務必做好個人防疫，出外戴口罩、仍須遵守若非必要不要外出、更要盡可能避免跨區移動。