全台5000名獸醫師打不到疫苗！　基層怒：國外都列第一類

▲動法盟提到，當飼主染疫隔離，將寵物交給獸醫師照顧，過程獸醫也有染疫風險。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者許展溢／台北報導

「動物保護立法運動聯盟」（動法盟）今（5日）指出，政府不應漠視執業獸醫醫療人權，呼籲中央指揮中心儘速將執業獸醫等從業人員納入施打名單，以保障台灣250萬犬貓飼主與獸醫健康與安全。



動法盟表示，6月1日發表緊急聲明，呼籲政府與國人，在疫情當下也應「維護動物福利、確保國泰民安」，其中第六點提到「職業獸醫從業人員在疫情期間，仍須正常看診，與飼主頻繁接觸，同處高風險族群，應該優先納入優先疫苗施打對象。」



動法盟認為，令人遺憾，目前公職獸醫有納入施打對象，但台灣動物醫院不到1600間，從業獸醫師約近5000人，數量不高，居然無法排入疫苗公費施打優先名單前十類，明顯歧視與差別待遇，恐成為「防疫破口」或「受害者」。

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▲動法盟認為，指揮中心將獸醫排除在外，令人氣結不解，且國外獸醫師都列第一類。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



動法盟提到，基層獸醫反應，當飼主染疫要隔離，將寵物交給獸醫師照顧，這過程獸醫也有染疫風險，同時，防疫期間動物也需要看病，獸醫都需要直接面對飼主問診，屬於高風險群，如今指揮中心將獸醫排除在外，令人氣結不解，而且國外獸醫師都列第一類，台灣卻連前十類都排不到。



動法盟最後呼籲，中央指揮中心儘速將執業獸醫等從業人員納入施打名單，以保障台灣250萬犬貓飼主與獸醫健康與安全。並補充成員包括關懷生命協會、中華民國保護動物協會、台灣動物社會研究會、台灣動物保護行政監督聯盟、台灣防止虐待動物協會、世界愛犬聯盟、台灣動物平權促進會、台灣愛狗人協會、亞太小動物獸醫師聯盟。