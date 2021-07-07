怎預約才能早點打到疫苗？醫舉例300萬劑曝關鍵　這情形等於沒排

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記者陳俊宏／綜合報導

行政院政務委員唐鳳推出「疫苗預約平台」，目前疫苗擴大接種已到第9、10類，至於要如何預約才能趕快打到呢？對此，兒科醫師楊為傑今天（7日）表示，請不要挑了一個完全排不到的品牌唷，那有排跟沒排不就一樣。

▼目前台灣疫苗施打率破10%。 （圖／記者湯興漢攝）



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楊為傑今在「白袍旅人-兒科楊為傑醫師」臉書提到，目前19~64歲高風險慢性病的患者，以及50~64歲無特殊疾病的人員，可以使用唐鳳政委的預約系統，同時可以「挑選」品牌，可以預期的，某品牌一定是比較熱門的。

楊為傑說，但請大家要記得，熱門品牌的總數量是比較少的，能夠早點打到的，就是好疫苗；如果您對品牌有特殊疑慮，可以與您的醫師討論，請不要挑了一個完全排不到的品牌唷，那有排跟沒排不就一樣。

▼疫苗接種順序。（點圖可放大／指揮中心提供）

楊為傑舉例，例如某疫苗總數量300萬，卻有800萬人挑它，那顯然只會有8分之3的人選得到，另外8分之5再怎麼等也不會有的，要知道這個挑選，感覺好像挑了就有，但一定是會根據實際的到貨量分配。

楊為傑表示，疫苗跟數學一樣，沒有就是沒有，不會因為系統上多點一些就跑出來，千古名言「人多的地方不要去」，一語多用啊。

►疫苗預約步驟如下：