雲端最前線／712微解封近了？40歲施打疫苗10月有望

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「何時可以解除三級警戒？」一直是民眾最為關心的議題，尤其近日本土病例不斷降低，大多國民都希望可以如期解封。不過，公衛專家們考量到國外有多次解封失敗的經驗，因此提出3點建議，包含人流管制、強化清零篩查以及提升疫苗覆蓋率，盼能避免解封後防疫破功。疫情瞬息萬變，712解封還會不會有變數？《雲端最前線》7日邀請前立法委員沈富雄以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲指揮官陳時中。（圖／翻攝直播）

疫苗預約系統6日開放第九類和第十類民眾預約，加上日本捐贈的113萬劑與自購的62萬劑AZ疫苗到貨，以及台積電、永齡基金會購買的1000萬劑BNT疫苗（傳聞8、9月抵台），到時國內總疫苗劑量可達到1703.55萬劑，50歲至64歲的族群有望在9月開打，接下來40歲至49歲的族群也有機會打到疫苗。疫苗逐步到位，接種覆蓋率能否快速提升？

新北市三重湯城園區驚傳陰轉陽案例！衛生局說明，湯城2度啟動千人快篩加PCR，6日發現有一名個案陰轉陽，Ct值高、傳播力低，但為了慎重起見，會再全部篩一次並全面清消，面對隱形傳播鏈，一定謹慎處理。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，週二及週三中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每週二及週三中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。