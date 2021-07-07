安排到宅施打疫苗　奇美醫院為行動不便居家醫療病人服務

▲奇美整合醫療中心主任蔡岡廷表示，奇美醫院提供到宅施打疫苗的服務，令長者及家屬足感心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美整合醫療中心主任蔡岡廷表示，在疫情進入社區的現在，新冠疫苗成為長者重要的護身符，然而很多接受居家醫療的長者因為行動不便，即使收到了通知，也無法抵達指定的場所接受疫苗施打，奇美醫院提供到宅施打疫苗的服務，令長者及家屬足感心。

新冠肺炎COVID-19疫情來襲以後，人們的生活大幅改變了，以「居家醫療」為照顧選項的民眾，於疫情期間接受度越來越高，對長者而言，在家治療是最好的選擇，環境熟悉、有家人陪伴，也降低到醫院的感染風險。

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對疫情控制而言，讓病人分散在家治療顯然也比集中於院所治療更能降低群聚風險。以在宅醫療很普及的日本為例，自2020年疫情開始以後，接受在宅醫療直到善終的人增加了50％左右，意味著越來越多人選擇在家療養，與家人一起度過生命最後這段時光。

奇美醫學中心提供以病人需求為中心的居家醫療服務，除了醫療問題以外，也協助連結社區資源，滿足生活、照護、居住、與健康促進的需求。在世界面臨疫情挑戰的1年多以來，整合醫療中心照顧的居家醫療病人數顯著提升超過4倍，出現本土社區疫情後，居家醫療的服務量更是有增無減，服務量增加的同時，也降低了再入院率，並大幅減少了門診、急診和住院的利用率，可見這樣的服務有效讓病人在疫情下安心在宅療養，免除頻繁到醫院的困擾。

奇美整合醫療中心主任蔡岡廷表示，在疫情進入社區的現在，新冠疫苗成為長者重要的護身符。然而，很多接受居家醫療的長者因為行動不便，即使收到了通知，也無法抵達指定的場所接受疫苗施打。

整合醫療中心自2021年6月底開放75歲以上長者施打以來，也將新冠疫苗評估與施打納入居家醫療服務範圍，一併照顧到長者的防疫需求。完成接種的謝奶奶家屬也感動地表示：「在家接種疫苗不用出門，除了讓長輩免於行動上的不便，也不怕會感染，實在是太感心了！」。

奇美整合醫療中心主任蔡岡廷進一步說明，未來也許全世界必須在疫情下適應新的生活模式，奇美醫學中心除了針對居家醫療病人增加到宅疫苗接種服務外，院內人員目前疫苗覆蓋率已達96％，藉此產生集體保護力。民眾也應踴躍接受新冠疫苗接種，增加自己的保護力同時也保護他人。奇美醫學中心期許在這樣的挑戰下，仍持續提供高品質的醫療與預防服務，照顧病人在家幸福到終老。

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