柯文哲提「幫非法移工打疫苗」　王必勝贊同：帶回指揮中心研究





▲指揮中心醫療應變組副組長王必勝今早前往華中橋下北農前進指揮所，與台北市長柯文哲、副市長黃珊珊就台北市現有幾個市場的疫情管控做溝通協調。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲6日提及，北市社區感染不多，但家戶感染比較麻煩，過去基於管理不易，曾考慮對5萬名沒有身份的非法移工打疫苗，雖然容易引發爭議，但這是管理上的問題。柯文哲、台北市副市長黃珊珊、衛福部醫福會執行長王必勝7日上午赴萬大指揮所開會，王必勝提到，希望非法移工出來接受篩檢、注射疫苗，但要怎麼系統性處理，得帶回指揮中心研究。

柯文哲於6日防疫記者會中提及，北市目前社區感染不多，有出現院內感染，但可以透過醫院院長掌控人員狀況，加上醫事人員都已打過疫苗；不過還有一件事要解決，就是台灣有5萬名沒身分證的移工，之前做快篩時有發布非法移工特赦令，本來想說能否幫這些沒身分證的非法移工先打疫苗，但外界會質疑，合法移工沒打、不合法移工卻先打疫苗，「不過這在管理上是問題。」

柯文哲原訂7日要出席北市教育局行程，6日傍晚已發出採訪通知，突然在一小時內宣布取消，對外稱「會議排程調整」。而所謂會議排程調整，其實就是柯文哲增加赴萬大指揮所的會議，與黃珊珊、王必勝一同於9時30分開會討論。

柯文哲到場時，被問到要和王必勝討論什麼事情？他僅簡短表示，每天都有事情要處理。

而王必勝會後受訪時轉述，主要是討論7月8日環南的篩檢細節怎麼執行，還有7月9日北農一市的攤商檢驗執行細節，以及針對新個案的相關性，看是否會影響到其他地方。

被問到柯文哲有提出哪些項目想和中央討論？王必勝說，例如非法移工部分，「我們也希望他（非法移工）出來接受篩檢，甚至希望注射疫苗。」因為這群人是沒身份的，如何有系統性處理這些人，「我也要去指揮中心研究一下，這些都是實務上面對的問題。」

至於是否透過再次PCR進行北農、環南的清零？王必勝認為，如果一直做PCR卻沒做事，也不會清零，透過篩檢產生一些個案後再做處理，甚至對市場管理措施再進行一次檢驗，看看效果好不好，若收斂了就對其他事情做處理，多次下來達到所謂的緩和、甚至清零。

是否先前比較關心環南市場？王必勝坦言，因為環南7月1日到3日個案數較多，且也比較具體，同棟樓產生40例確診，事情較嚴重，所以有先幫重心放在處理環南上，不過3個市場都是一樣的，今天會議中也有提到狀況比較穩定的濱江市場，後續怎麼管理、別發生類似事件等。