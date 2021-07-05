明天開囤！超商1日限定「美式、拿鐵買6送6」　不限冷熱還可寄杯

▲全家每月限定好咖日來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

囤咖啡時間到！全家每月固定的限時1天「6號好咖日」又來了，這個月超殺優惠祭出「單品美式、單品拿鐵買6送6」，同樣不限冷熱、開放寄杯，明（6）日上午10時正式開跑，而門市部份至7月13日也有「咖啡全品項第2杯半價」活動，通通要把握機會喝。

全家這個月的1日限定「好咖日」祭出中杯單品美式、拿鐵買6送6，明（6）日上午10時起可透過全家APP中的「隨買跨店取」購買，每位會員限購1組，同步分開放寄杯、提供冷熱互換，提醒須於2021年9月30日前兌換完畢。

另，門市部分至7月13日則有「咖啡全品項第2杯半價（不含酷繽沙、鮮乳坊小農拿鐵）」，以及單筆消費滿299元就送中杯冰單品美式或大杯冰經典拿鐵1杯，可兌換至8月10日。

▲cama café至6日前也有咖啡優惠。

除外，連鎖咖啡店「cama café」至7月6日前也推出限時咖啡優惠，凡於門市購買大杯「經典黑咖啡」、「經典拿鐵」與「精品手沖系列」即享買6送1，若點購飲品或餐食滿250元則可享9折優惠，到店自取或門市外送通通有打折，而針對外送平台Uber Eats或foodpanda的「消費滿180元現折20元優惠」也延長至7月6日，把握機會喝。

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