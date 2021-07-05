超商店員補貨被持刀狂捅　男辯「腦波被控制」判刑3年半定讞

▲罹患精神疾病的男子持刀攻擊超商店員。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市泰山區某超商，去年3月間驚傳血案，患有思覺失調症的男子在超商用餐後，突然抽出水果刀，朝正在補貨的簡姓店員腰部、胸部、背部猛刺，店員負傷逃往附近的派出所求救。行兇的男子被捕後，辯稱腦波遭人控制才行兇。一審將男子判刑5年半，二審減輕為3年半，案經上訴，最高法院5日駁回上訴定讞。

檢方起訴指出，李姓男子（24歲）去年3月12日凌晨3點多，帶著水果刀到新北市泰山區明志路2段上的某便利商店用餐。他覺得簡姓店員微波食物有異，心生不滿，而後他藉機走到店員旁的垃圾桶丟垃圾，趁店員補貨時，抽出水果刀刺殺店員腰部。店員吃痛、驚嚇轉身之際，男子再持刀往店員左胸刺入，還好店員以手阻擋，而後用奮力逃出超商，但過程中因出門遭電動門阻擋，背部又被追擊揮砍了一刀。

店員逃入對面的派出所求救，警方隨即衝入超商內，男子將水果刀丟棄於店內門口地上並抱頭蹲下，警方將他帶回偵訊。至於店員送醫後，撿回一命。男子被捕後，辯稱腦波遭人控制才行兇，檢方認為他行兇時並未受到精神病影響，因此依照「殺人未遂罪」，提起公訴。

一審法院審理後，也認定男子並未受精神病影響，成立「殺人未遂罪」，判刑5年6月。案經上訴，高等法院調查後，認為男子長期受思覺失調症影響，但犯後已經坦承犯行，並且達成和解，全數給付和解金完畢。此外，男子也供稱，「爸爸中風一年多，照顧他很久，我才會想要隨意發洩情緒、教訓的情形。」高院因此減輕男子刑度，改判有期徒刑3年6月，並於執行完畢後施以監護2年。全案再上訴第三審，最高法院5日駁回上訴定讞。