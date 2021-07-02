22歲男把超商當提款機搶2.4萬　穿名牌短T恤顯眼…還沒回到家被逮

記者郭世賢／基隆報導

何姓男子因缺錢花用，1日晚上走進基隆中和路超商後，竟異想天開把超商當成提款機，喝斥「錢拿出來！」店員乖乖交出2萬4000元現金；何男得手後騎車離去，因身穿愛迪達黑短T恤顯眼，不到3小時被警方逮捕，警訊後，將他依恐嚇取財罪嫌送辦。

▲男把超商當提款機搶2.4萬，穿名牌短T恤顯眼…還沒回到家被逮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆警第四分局中華路派出所1日晚上9時許接獲報案，轄內中和路上超商店突然闖進搶匪，喝斥「錢拿出來！」店員嚇得將收銀機內2萬4000元現金全數交出。

經調閱店內監視器畫面，發現搶嫌身穿胸前印有迷彩愛迪達黑短T恤，並騎乘機車離去；警方擴大追查搜尋，在案發3小時後晚上11點多，發現搶嫌騎車在路上閒晃，警方立即上前將他逮捕。

警方調查，22歲何姓男子有毒品前科，並在他身上起獲1萬5000餘元；何男供稱，他因缺錢搶超商，得手後到超商買遊戲卡與1包菸，花掉9000多元，想不到還沒回家就被逮。警訊後，將何男依恐嚇取財罪嫌送辦。

▲▼22歲何姓男子有毒品前科，並在他身上起獲1萬5000餘元。

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