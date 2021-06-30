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今天開跑！超商連14天「咖啡全品項第2杯半價」　加碼送美式、拿鐵

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲超商咖啡連14天第2杯半價喝。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

上班族收下來！疫情期間許多公司採分流上班，但隔段時間也是要到公司報到，為替這些辛苦工作的人來點小確幸，超商即日起至7月13日連14天於門市祭出「咖啡全品項第2杯半價 」解憂活動，同步加碼消費滿額就送單品冰美式或經典冰拿鐵1杯，把握機會喝一波。

▲▼全家仙女紅茶改版回歸。（圖／業者提供）

▲全家仙女紅茶改版回歸。

全家即日起至7月13日祭出2大「解憂活動」，包括「咖啡全品項第2杯半價（不含酷繽沙、鮮乳坊小農拿鐵）」，以及單筆消費滿299元就送中杯冰單品美式或大杯冰經典拿鐵1杯，可兌換至8月10日。

另，2019年5月首次登台掀起搶喝潮的「仙女紅茶」即日起也改版回歸，一共有「仙女紅茶」及「仙女醇奶茶」2種選擇，尤其包裝還特意改以桃紅色杯身，復古又時尚，趕緊嚐鮮去。

▲▼7-11咖啡、小7咖啡 。（圖／業者提供）

▲7-11限時3天有4大指定品項優惠。

除外，7-11也宣布7月2日起至7月4日連3天祭出4大CITY系列指定品項優惠，包括特大冰美式3杯150元、中杯冰燕麥拿鐵3杯150元、冰精品拿鐵2杯150元以及特大杯西西里風檸檬氣泡咖啡2杯150元，且使用5大支付（icash2.0、icash Pay、OPEN錢包、悠遊卡、一卡通）還享有88折優惠，提醒以上品項不提供線上寄杯。

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