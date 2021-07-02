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超商開賣鼎王烏梅汁！獨家4款酸甜冰品　黑丸仙草雪糕每口都料

▲▼7-11最新冰品飲品。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣升級版刨走族烏梅風味冰沙加量不加價，還有鼎王冰鎮烏梅汁。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

天氣這麼熱一定要吃冰！7-11攜手鼎王麻辣鍋、KIKI川菜餐廳及黑丸嫩仙草等知名品牌，將招牌烏梅汁、Q彈仙草通通變身4款全新冰品飲品端入超商，還同步開賣升級版刨走族烏梅風味冰沙，購買指定品項可享第2件6折優惠。全家則是打造2款最新聯名茶香雪糕，即日起至7/13可享任選2件8折優惠。

首先是7-11領先上市的「鼎王冰鎮烏梅汁」，以特選烏梅、洛神及甘草等食材同時熬煮而成，散發煙燻香氣，還有獨家販售的「KIKI餐廳烏梅汁棒棒冰」，還原KIKI餐廳最夯的烏梅汁口味，吃起來酸甜帶有煙燻味。

▲▼7-11最新冰品飲品。（圖／7-11提供）

▲KIKI餐廳烏梅汁棒棒冰酸甜又清爽。

烏梅控一定要吃升級版「刨走族－烏梅風味冰沙」，化應子果肉增量2倍，加被濃郁的酸甜滋味回乾爽口，另外也是7-11獨家販售的「小美Ｘ黑丸3Q仙草雪糕」，每一口都能吃到Q彈仙草、地瓜圓、紅豆，料多又實在，以上新品除了鼎王烏梅汁、刨走族烏梅冰沙之外，皆可搭配冰品博覽會第2件6折活動。

▲▼7-11最新冰品飲品。（圖／7-11提供）

▲小美Ｘ黑丸3Q仙草雪糕每口都吃得到料。

愛吃冰的人也絕對不能錯過全家和網紅「古娃娃」聯手打造2款聯名茶雪糕，首先是最邪惡的「伯爵可可奶蓋雪糕」，選用可可奶蓋作為主要冰體，內餡搭配布朗尼蛋糕，外層則帶有濃郁茶香，多層次滋味讓人一口接一口，另一款「鐵觀音濃奶茶奶蓋雪糕」，大口咬下是鐵觀音奶茶香，同樣加入布朗尼蛋糕體，冰控不能放過，即日起至7/13還享任選2件8折優惠。

▲「全家X古娃娃」推聯名冰品。（圖／全家提供，下同）

另外，全家還吃得到罪惡花生、芝麻湯圓冰，即日起推出「桂冠冰菓室」系列冰品，必吃神複製桂冠湯圓內餡的「流心芝麻」、「流心花生」冰淇淋，選用有著清新玄米香的冰淇淋，輕挖開可是能看到超療癒芝麻、花生餡的流心畫面，還有宇治金時、楊枝甘露2款異國風味冰，欠吃到不行。

▲同步吃桂冠湯圓冰。

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