快訊／虎林再增1人確診！2天累計抓出2例 4138份PCR出爐

▲北市府啟動虎林專案，於永吉國小設立篩檢站。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖、袁茵／台北報導

台北市成立「虎林專案」，4日在永吉國小設篩檢站，安排永春市場、虎林街市場攤商及周邊8個里篩檢，由於上午篩檢須事先造冊，有部分民眾反映未在名單內，所以晚間6時至8時加開領號碼牌模式。台北市政府今(5日)統計，今日已篩檢4395人，截至早上7點的檢驗結果顯示，2人PCR陽性。

台北市政府5日早上統計，原預估篩檢數為5900人，今日已篩檢4395人，篩檢率為74.49%，截至早上7時收到4138份PCR報告，2人陽性，陽性率為0.048％。

台北市副市長黃珊珊指出，有市民住在虎林街周遭，卻因沒被造冊而白跑一趟，她坦言，因學校空間有限、醫護人員有限，會再加開一天篩檢量能，從今天早上8點至晚間6點，若無法前往，也能到聯合醫院忠孝院區進行篩檢。

▲永春市場周邊疑似有新冠肺炎感染熱區，北市府啟動虎林專案。（圖／記者李毓康攝）



除虎林街外，面對中正區確診數上升，外傳與某國宅確診案有關，柯文哲4日也坦言，本週要去中正區，將依照虎林街模式做社區普篩。

針對中正某國宅爆發確診，是不是就是北市6月27日至7月3日這一週確診數上升原因？台北市政府並未證實，僅說仍在多方面評估，需要各局處到位才能正式對外公布。

不過據了解，北市府已悄悄派員，將於5日上午進行場勘，可望如同柯文哲所言，本週進行北市第二次的社區規模普篩。

▼台北市長柯文哲出席防疫記者會，公布12行政區確診數字，只見6月27日至7月3日中正區確診數高達13，位居第二名。（圖／北市府提供）

