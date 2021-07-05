一年產值5億！竹縣6違法殯葬業靠民代官員撐腰　占國有地橫行20年

▲東霸禮儀公司范姓負責人阻擋鎮公所稽查人員進入查看。



圖文／鏡週刊

新竹縣6家殯葬業者，去年被踢爆把洗屍水直接排入溪中，引發下游70萬居民恐慌，縣府開罰30萬到40萬元、給予3年改善期，並要求期間不得經營殯葬業務，但業者有恃無恐，至今仍繼續營業，連官員、民代也照常出席業者舉辦的告別式，涉嫌包庇。疫情爆發後，竹縣的殯葬業更是亂象叢生，甚至發生業者因聯繫不上負責官員，把確診者大體丟包的事件，十分誇張。

新竹縣一年約有2,500件喪事，殯葬產值達5億元，多數由竹東鎮沿河街6家殯葬業者分食，但這6家業者長期違法經營，除了竊占國有地，去年9月還被踢爆將洗屍水排入頭前溪中，引發下游70萬居民恐慌。

▼東霸禮儀公司遭限制營業，卻不甩禁令，仍暗中經營殯葬業務。



新竹縣政府雖然對這6家業者開罰30萬到40萬元，並給予3年改善期，要求這段期間不得經營殯葬業務，但業者有恃無恐，至今仍私下營業，連官員、難民代也繼續出席業者舉辦的告別式，涉嫌包庇。

▼竹東鎮沿河街有6家非法殯葬業者，其中龍園公司的負責人是新竹縣議員。



本刊調查，這6家違法的殯葬業者分別為大同、東霸、廣德、極樂、龍園、白蘭，他們在國有地、河川地、工業用地搭設鐵皮屋，掛上禮儀會館招牌後對外營業，違法營業超過20年，其中龍園的負責人還是新竹縣議員。

▼竹東鎮公所發函給檢舉人，告知查處狀況。



對此，時代力量立委邱顯智痛批，縣府去年對6家業者開罰後，態度轉趨消極，依《殯葬管理條例》規定，這類非法殯葬設施可直接勒令停業，如今事隔近一年，非法業者依舊屹立不搖，真的非常離譜。

今年5月中旬新冠肺炎（COVID-19）疫情大爆發，全台進入三級警戒，新竹縣也有不少確診者死亡，邱顯智擔心可能有確診者的大體，在不知情下，交由這些非法業者處理後事。邱指出，國內很多案例是死亡後才得知確診，若沒有專業設備，萬一將染有病毒的洗屍水排入溪中，後果不堪設想。

▼立委邱顯智認為，新竹縣政府明顯包庇非法殯葬業者。



本刊調查，竹東鎮目前是新竹縣染疫人數最多的鄉鎮，截至6月底止有59人確診，但這些非法殯葬業者並未納入規範列管，因此是否群聚？是否落實實聯制、單一出入口管制？因稽查人員無法進入會館，真相未明。

6月底，竹東鎮殯葬管理所人員欲前往東霸公司查看，竟遭業者攔阻拒檢，新竹縣議員余筱菁指出，還有民代以亡者親友的名義，企圖出席家祭，擺明違反中央防疫規定，不論民代本尊或助理代打，一天至少跑10場，因接觸者眾多，很可能成為病毒傳播者。



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